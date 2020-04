El Gobierno central no renuncia a los planes de empleo de Ceuta o “un formato que los sustituya”

El Gobierno central no renunciará a las políticas activas de empleo en Ceuta, ni a los planes de formación ni a los programas de orientación y “no renuncia” a los planes de empleo en la ciudad autónoma, aunque podría usarse una fórmula alternativa o, “un formato que lo sustituya”. Así lo ha explicado el director provincial del Servicio Público de Empleo (SEPE) en Ceuta, Juan Bosco, a preguntas de los medios en una video-comparecencia desde la Delegación de Gobierno.

No se renuncia a las políticas activas y la intención es no renunciar a los planes pero por ahora no podemos mas detalles”, ha explicado Bosco en rueda de prensa, “no paramos de pelearlo en Madrid para que se reanuden los planes de empleo o cualquier tipo de formato que lo sustituya”.

El responsable del SEPE en Ceuta ha querido dejar claro que el trabajo diario sigue en las oficinas de Ceuta, se siguen tramitando prestaciones normales, al margen de la crisis del coronavirus, se mantiene la cita previa, se están pagando las becas tramitadas y se mantiene el proyecto de formación diseñado junto a Delegación de Gobierno que se trasladó Madrid. “La casa sigue trabajando, las políticas activas siguen vigentes”, defiende Bosco, “seguimos con nuestra agenda, de una manera u otra tenemos que luchar por conseguir volver a la normalidad”.