El Gobierno considera “esencial” el Hotel Ulises y el EA Hostal y los deja abiertos, con restricciones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana ha decretado, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado este miércoles, que cerca de 400 establecimientos turísticos en todo el territorio podrán seguir abiertos, con limitaciones, al considerarlos “críticos” para los servicios que sí se están prestando dentro del Estado de Alarma. Y entre ese grupo ha incluido a dos establecimientos en Ceuta, el Hotel Ulises y el EA Hostal, que se sumarían así al mantenimiento del municipal Hotel Puerta de África, que no figura en el listado de establecimientos, pero que el Gobierno de la Ciudad ha insistido en mantener abierto por si hiciera falta su medicalización en caso de que la crisis sanitaria repunte en la ciudad.

En el caso concreto de los dos establecimientos que no cerrarán en Ceuta se trata por un lado de proporcionar alojamiento a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) que permanecen en Ceuta desplazados desde otras unidades peninsulares, tal sería el caso del Hotel Ulises, y por otro de alojar a personas sin techo acogidas a los programas de Alojamiento Alternativo, el caso del EA Hostal.

En ambos casos, los establecimientos podrían entrar ya en al excepcionalidad que recogía el anterior decreto de cierre de establecimientos hoteleros al considerarse contratos de alojamiento de larga estancia. Pero además, en el primer caso, el del Ulises el decreto de este miércoles no deja opción.

“Se declaran como servicios esenciales los alojamientos turísticos recogidos en el anexo de esta orden, que se mantendrán cerrados al público en general pero deben permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento de productos agrarios y pesqueros, y tripulaciones de los buques pesqueros, así como servicios complementarios a las mismas, en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viaro y ferroviario, alimentario, salvamento y seguridad marítimo, la instalación, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y centro de procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y servicios de transporte de mercancías o de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real Decreto 463/220, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y su normativa de desarrollo, así como servicios esenciales como las fuerzas y cuerpos de seguridad y los trabajadores que deben desarrollar las actividades incluidas en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En todo caso, tendrán que observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19”, recoge el artículo 1 de la orden ministerial publicada este miércoles.

En la práctica significa que ambos establecimientos podrán seguir abiertos, si bien, no con carácter general, dado que no podrán acoger más huéspedes que no entren o figuren en los colectivos reseñados en ese artículo primero.

Según ha podido conocer Ceutaldia.com, en el caso del Hotel Ulises, desde que comenzara la crisis sanitaria con la declaración de Estado de Alarma, el funcionamiento del establecimiento era ya el que ahora se impone por orden ministerial y es que desde las jefaturas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se le había solicitado al establecimiento que no acogiera huéspedes nuevos para dejar el establecimiento para uso exclusivo de los agentes desplazados, evitando así situaciones de riesgo.