El Gobierno espera al aval de la deuda del Estado para cerrar las cuentas de 2020

El consejero de Economía y Hacienda maneja dos borradores de presupuestos para 2020, uno con 7,2 millones de euros que el otro. La diferencia que separa recibir o no los convenios pendientes con el Estado para la bonificación de la planta desalinizadora y por el hecho fronterizo. “La intención de aprobar el proyecto de Presupuestos e próximo día 13 en Consejo de Gobierno está supeditada a este escrito”, ha explicado el consejero del área y portavoz del Gobierno , Alberto Gaitán, en alusión al compromiso por escrito que reclama el Ejecutivo de Vivas garantizando la transferencia “ si no llega el escrito, la Intervención no puede admitir unos ingresos sin la mínima confianza”.

Gaitán, en su tono pausado, a veces casi lacónico, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe al menos remitir un escrito que deja claro su “indubitado” compromiso de transferir la cantidad adeudada. De momento se conforma con el aval que cree “suficiente”, aunque “hay que verlo con Intervención”. No ha dado más datos sobre las líneas generales de los presupuestos de la Ciudad para 2020 –que Ceuta al Día ha adelantado este fin de semana- “las cantidades son las que son”, ha explicado a cuentagotas y apunta que la cantidad no crecerá mucho, al igual que no han cedido mucho los ingresos.