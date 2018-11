El Gobierno llevara a Pleno la prometida subida de cinco céntimos del billete de bus para parar la huelga

“Tenemos suficientes argumentos para que salga adelante una subida que nos parece razonable y confiamos en que reconsiderarán sus argumentos para la huelga porque ya no tendrán ninguno”, razonaba el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, defendiendo la necesidad de una subida de conco céntimos en el billete de bus urbano en Ceuta. Subida que no se aplicará en los bonobus para estudiantes, jubilados o colectivos vulnerables y que, previsiblemente, entrará en vigor el 1 de enero..

VANDALISMO

Por otro lado, Hachuel confirmó que la Ciudad mantiene conversaciones para que las líneas 4 y 8 sigan la ruta habitual y no se salten paradas para evitar actos de vandalismo ante los que no descarta “una actuación de choque”. Lo que sí descarta Hachuel es la vuelta de las Brigadas Verdes (BBVV) de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) “Las BBVV dieron resultado pero ya no están para controlar actos vandálicos y desórdenes”, zanjó Hachuel recordando que no es sencilla la solución ya que al tratarse de una empresa privada o está clara la intervención de la Policía Local y sería recomendable que se encargaran vigilantes privados.

“Hemos puesto policías que escoltan a los autobuses, ya no se producen apedreamientos, ahora los actos vandálicos son el interior, hemos puesto policías de paisano en el interior , pero no podemos ponerlos en todos los autobuses, no tenemos medios, pero si tenemos que hacer una actuación de choque la haremos”, avisó el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo.