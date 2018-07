El Gobierno está “muy preocupado” por la posibilidad de una huelga de autobuses durante la Feria

economia

El Gobierno ni puede ni quiere mediar y se lava las manos ante las quejas de empresarios ceutíes ante el exceso de celo de las entidades bancarias en Ceuta que no aceptan billetes grandes (100, 200 y 500 euros) como medida preventivas ante el blanqueo de capitales. Una situación que el Gobierno no tiene clara y, reconoce que “no sabe si los bancos no aceptan determinados billetes o a determinados empresarios”.