El Gobierno torea a los hosteleros: acepta la forma, pero no el fondo de su alegación sobre el millón al hotel

El Gobierno de la Ciudad aceptará la alegación presentada por la asociación de hostelería, avalada tanto por la Confederación de Empresarios como por la Cámara de Comercio , en la que pedía que el millón de euros que la Ciudad Autónoma iba a transferir de forma directa al Hotel Puerta de África para que realizara inversiones de mejora se destinara a otros aspectos de interés general relacionados con el turismo y no a una empresa particular. Los empresarios consideraban, y así lo exponían, que la subvención contradecía las directrices al respecto de la propia Unión Europea al favorecer con dinero público a una empresa que opera en el mercado, aunque su titularidad sea pública. Aunque la cesión a la petición de los hosteleros parece que sólo será en la forma y no en el fondo de sus planteamientos.

El Gobierno ya no le transferirá como capital un millón de euros, según ha reconocido el responsable del documento presupuestario, el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Gaitán, pero se dispondrá ese dinero de otro modo, que no ha querido concretar. “Se buscarán otras fórmulas”, ha resumido Gaitán al ser preguntado por este medio.

Los hosteleros no descartan acudir a las autoridades de Competencia por considerar una anommalía la transferencia, algo que parece reconocer el Gobierno al cambiar de fórmula, pero siguen en el aire los 307.000 euros prestados de las arcas al hotel municipal y de los que no consta devolución hasta el momento

Esas otras fórmulas se refiere a la realización de la inversión prevista, pero para no descuadrar el presupuesto, el millón de euros seguirá figurando tanto en el de la Ciudad como en el de la sociedad pública que conforma el hotel municipal, aunque no aparecerá ya como transferencia directa.

Y es que en lo que se recogía en la memoria de presupuestos de la sociedad que regenta el hotel público figuraba que ese millón de euros para inversión se destinaría a “el mantenimiento de las instalaciones asociadas a la prestación de los servicios del hotel”. Algo que ha defendido el propio Gaitán: “no podemos dejar que el edificio se caiga. No estoy diciendo que esté en mal estado, pero el edificio es nuestro y como cualquier instalación necesita mantenimiento”, ha explicado. Sí, pero ese mantenimiento al que alude Gaitán y recogía la propia memoria presupuestaria del hotel incluía “compra de maquinaria de cocina, lavandería, oficina, mobiliario de restauración y banquetes, adecuación del sistema contraincendios, sustitución del Grupo Electrógeno y depósitos de agua sanitaria (…) la reestructuración del área de las cocinas para adecuarlas a la reglamentación vigente, así como diversas reformas en las zonas de personal y comunes, entre otros (…) La remodelación de la suite (…) decoración de salones para eventos”. En apariencia, como alegaron los hosteleros una inversión más que ver con la modernización de un negocio deficitario y que compite en un mercado que con evitar que el paso del tiempo deteriore un edificio público.

En la alegación que presentaron los hosteleros a través de la Confederación y la Cámara ya se dejaba entrever la disposición de éstos de llevar el asunto ante los organismos de Competencia. El Gobierno al aceptar la alegación, al menos en parte, parece reconocer esa cierta anomalía, pero quedará por ver si las ayudas sucesivas que la Ciudad le ha inyectado al hotel a lo largo del último año y medio a modo de préstamos para poder llegar a fin de mes, y que de momento no consta la devolución de esas financiaciones, no podrían estar en el mismo supuesto que cuestiona la patronal de la hostelería. De hecho el MDyC cifró el pasado septiembre en 307.000 euros esas inyecciones directas . A los que sumó sóllo un mes después otros 200.000 euros que se incluyeron , también como transferencia directa de las armas municipales a las de la sociedad del hotel municipal en una modificación presupuestaria que llevó al Pleno el Gobierno. Y todo mientras se sigue sin saber con exactitud cuántos de los más de 500.000 euros que aparecieron en morosidad al salir Meliá se han llegado a cobrar y en los que estaba incluida la propia Administración Local o el Partido Popular, entre otros. Más recientemete incluso, la portavoz del MDyC blandió en el Pleno una factura por copas que se quedó pendiente, según su versión por una comida de Rajoy .

Queda por ver en cualquier caso cuál es esa otra “fórmula” final para llevar a cabo una reforma a fondo del hotel en la que el Gobierno viene empeñándose desde hace años. Tanto que la legislatura pasada Procesa llegó a preparar un plan de remodelación que era incluso más ambicioso que el actual millón y que preveía beneficiarse de ayudas europeas para adecuar el funcionamiento de la instalación a parámetros más ecológicos. Y sin ir más lejos el pasado ejercicio fue Caballas quién puso el grito en el cielo porque del mismo modo que este año figuraba un millón de euros en transferencia para inversiones se recogieron 300.000 euros para cambiar la moqueta y reformar la suite , sólo alcanzaron para cambiar los suelos, puesto que la suite sigue incluyéndose en las inversiones a desarrollar en 2020.

Según Gaitán, cabe incluso que la propia sociedad pública recurra a la financiación bancaria, como haría cualquier otra empresa de su mismo sector para acometer las mejoras que considere necesarias, aunque en ese caso, esa opción y la futura que se decida pasará por el Consejo de Administración, según ha referido Gaitán.

El Ejecutivo del PP aceptará así la alegación de la patronal del sector, pero sólo en la forma, no en el fondo. No incluirá el millón como transferencia directa, al ser advertido por los empresarios con los que el hotel compite directamente, que podría incurrirse en una ilegalidad, pero seguirá de un modo u otro poniendo dinero de todos los ceutíes a disposición de la empresa pública que compite con otros entes privados sin que quede claro que el hotel cumpla una función social que haga necesario su mantenimiento con fondos públicos.

Sólo las de VOX

El Gobierno aceptará las enmiendas presentadas por VOX a los Presupuestos que sí que conllevan cambiar de destino cuantías sin que eso suponga un descuadre presupuestario como se alega para el millón de euros del hotel municipal. En el caso de las presentadas por el resto de la oposición Gaitán ha reconocido que se aceptarán algunas, pero las que refieren “errores formales”, sin que supongan un cambio en las políticas a ejecutar a través de los presupuestos.

Tampoco correrá mejor suerte las alegaciones presentadas por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras para cuatro organismos autónomos en lo referido a personal al echar de menos el incremento presupuestarios que debería consagrar la cobertura de plazas acordada con el Gobierno en la Mesa de Negociación. Gaitán a pesar del rechazo a las alegaciones ha emplazado a los sindicatos a seguir trabajando en la mesa para que “a lo largo del año” se puedan encontrar soluciones para ejecutar esos compromisos.