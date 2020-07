Hadu-Almadraba suspenderá 2 líneas y baraja dejar el servicio si la Ciudad no firma el nuevo contrato

El estado de alarma y el confinamiento y el cierre de la frontera han abocado al servicio de transporte público en autobuses urbanos a una situación casi sin retorno. Hadu-Almadraba, que solo ha vuelto a facturar el 42% de lo que ingresaba antes del 15 de marzo, dejará de ofrecer el sábado las líneas que llegan hasta San Amaro y Benzú para cuadrar cuentas, pero no descarta ni abandonar la concesión, cuyo contrato venció a finales del verano pasado.

El gerente de la compañía, Manuel Cuéllar, ha explicado este jueves a Ceutaldia.com que si no lo han hecho ya es solo por la "esperanza" de "mejorar y aspirar a la nueva licitación", pero parte de la ciudad se quedará sin autobuses pasado mañana si el Gobierno de Ceuta "no firma el contrato directo que ofreció hace ahora un mes [el 9 de junio, cuando la plantilla planteó una huelga] para un máximo de dos años".

Dicho acuerdo incluye cláusulas de compensación por los sobrecostes que dejen la concesión en quiebra. Solo por los meses del estado de alarma la empresa ha calculado que debería percibir 420.000 euros, reclamación a la que según Cuéllar la sociedad municipal Procesa ya ha dado su visto bueno hasta en dos ocasiones.

"La Consejería de Hacienda e Intervención alegan que existe un dictamen de la Abogacía del Estado que no hemos visto y que impediría dar ayudas a servicios sin contrato vigente, aunque nosotros entendemos que está tácitamente prorrogado, pero sí permite un contrato directo de hasta dos años sobre el que llegamos a un acuedo que no se ha cumplido, lo que nos aboca a eliminar gastos en líneas que no cubren ni un 30% de sus gastos como las de San Amaro y Benzú", ha alegado Cuéllar.

La compañía tiene actualmente un tercio de sus trabajadores (25 de 74) en ERTE y tampoco descarta reclamar judicialmente los 420.000 euros de sobrecostes asumidos durante el estado de alarma "por una decisión política de mantener servicios con la población confinada", aunque entiende que sería mejor evitarlo tanto por su interés (no demorar años su cobro) como por el de la Administración en forma de costas e intereses.

Hadu-Almadraba también espera que la Ciudad le transfiera "los 125.000 euros que se comprometió a adelantar del convenio con Asuntos Sociales, cantidad de la que habría que devolver todo lo que no se justificase pero que garantizaría el pago de la extraordinaria de julio". Los trabajadores sí han cobrado ya íntegras su nóminas de junio.

PSOE: "El Gobierno debe dejar de marear la perdiz"

El PSOE de Ceuta ha exigido este jueves al presidente Vivas y a su Gobierno que “dejen de marear la perdiz” y "que cumplan de inmediato con lo acordado con la empresa de autobuses urbanos". A juicio de Manuel Hernández "la verdadera situación del problema es la incapacidad del Gobierno del Partido Popular para dar solución al problema que viene perjudicando muy seriamente a los ciudadanos, que son los que pagan las consecuencias de su nefasta gestión y que se ven privados de unos servicios que son esenciales”.

"Insisten en todas sus comparecencias en que los ceutíes deben recibir los servicios básicos en igualdad que el resto de los españoles, pero cuando tienen que prestarlos, como es esta caso, utilizan la ley del embudo, lo ancho para mí, a la hora de pedir y exigir al resto de las administraciones y al Gobierno de España, y lo estrecho cuando se trata de prestar los servicios a los y las ceutíes”, ha censurado el líder socialista, que apuesta por "la municipalización del servicio".