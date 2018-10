Hélity se prepara para volar ya a Melilla, pendiente de Aena para operar con Tánger

Hace una semanas, Antonio Barranco, director de Hélity, dejaba boquiabierto a un taxista de Madrid que le escuchó reservar billete de helicóptero por teléfono. ¿Va a casa en helicóptero?, preguntó indiscreto y sorprendido el taxista. Sí, yo y cualquiera que quiera desde Málaga, explicó Barranco, y también a Algeciras. Y es que la de Ceuta (antes con Inaer ahora con Hélity) es la única línea regular de pasajeros de España , logrando que para los ceutíes sea perfectamente normal lo que en cualquier otro lugar del mundo es un medio de transporte solo para privilegiados.

A la línea con Málaga, se le unió en 2010 la conexión con Algeciras, que conecta Ceuta con el aeropuerto algecireño en poco más de siete minutos. Destinos a los que Hélity va a sumar uno más a corto plazo: Melilla, conectando en 50 minutos las dos ciudades autónomas. La línea, que comenzará a funcionar en octubre operará los miércoles por la mañana ida y vuelta y las tardes de viernes y domingo, también ida y vuelta.

Hélity prepara además una nueva rotación con el aeropuerto de Málaga, la línea más rentable de la compañía, y cambios en los horarios establecidos en la actualidad. El nuevo vuelo ampliará el horario de mañana, explica Barranco a Ceuta al Día, apuntando que cada vuelo que añaden a Málaga se llena con facilidad.

Tánger, pendiente de Aena

El cuarto destino en la oferta de Hélity es Tánger, pendiente todavía de Aena. “Necesitamos que Aena proponga al Gobierno que el helipuerto de Algeciras sea declarado frontera exterior de la Unión Europea y ese expediente no sabemos dónde está, se pidió pero llevamos año y medio esperando. En abril sabemos que se aprobó en consejo de administración de Aena la solicitud, eso requiere informes previos, no sabemos si se han pedido o no, cómo están, lo que sí sé es que nadie del Ministerio del Interior ha venido ha venido a visitar el Helipuerto de Algeciras”, explica Antonio Barranco, señalando que el trámite es sencillo pues la Estación Marítima del Puerto de Algeciras ya es frontera Schengen.

Pero Aena, como en el caso de las tasas aeroportuarias de la línea Algeciras-Ceuta, la operadora aeroportuaria estatal no ha dado aún respuesta, lamentan desde Helity. “Hasta que no se declare frontera exterior no podemos empezar ningún trámite con el Reino de Marruecos”