Los hosteleros piden abrir hasta las 7.00 en Nochevieja y Hachuel promete cintura policial el 24

La patronal del sector solicita medios "para evitar la venta incontrolada en establecimientos que no cuentan con los requisitos legales pertinentes". Hachuel deja claro que en Nochebuena no se podrán sacar barras a la calle ni copas de cristal fuera de los locales pero asegura que "no queremos coartar la actividad comercial y lúdica ni ir en contra de la tradición de celebrar estas fiestas al aire libre".