La ITV de Ceuta, la más cara de España, fija las nuevas tarifas para 2019

El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta publica este viernes la actualización de las tarifas de acuerdo con la variación interanual del Índice de precios al Consumo, que se estima en una subida del 2,3 por ciento.

En los supuestos de resultar obligado una segunda o sucesivas revisiones por no haberse superado las anteriores, la tarifa se liquidará por el 70 por 100 de la cuantía correspondiente según el cuadro de tarifas. Si se diera el caso de que el plazo de presentación para la segunda revisión fuera superior a sesenta días, deberá realizarse una revisión completa del vehículo, aplicándose la tarifa completa en su totalidad.

Unas tarifas que ya estudio en diciembre de 2018 la asociación de consumidores Facua, señalando ala ciudad autónoma como la ITV más cara de España, la primera ara coches de gasolina y la segunda en casos diesel.

Según el informe de Facua, en relación a los turismos de gasolina, la ciudad autónoma de Ceuta es la que tiene el precio más alto, 44,66 euros. Le siguen Euskadi, con 43,48 euros, Cantabria (42,80 euros) y Madrid (donde la media de las estaciones encuestadas, que fijan las tarifas sin regulación autonómica, es de 40,40 euros).

En cuanto al diésel, Madrid ocupa el primer puesto, con un precio de 56,66 euros de media. En segundo lugar, Ceuta (52,97 euros) y en tercera posición, Comunidad Valenciana (48,64 euros).

Pese a ser la tercera comunidad con los precios más económicos, Extremadura es la región en la que las tarifas de la ITV han experimentado un mayor incremento en 2018, un 7,3%. Esta subida ha afectado especialmente a las estaciones con concesión administrativa, pero no a las que explota directamente el Gobierno autonómico, ya que al tratarse de tasas no aplican IVA y el precio final no aumenta tanto.

Además de en Extremadura, la ITV ha subido en Madrid (7,2% en gasolina y 6% en diésel), Melilla (2,3%), Canarias (1,8%), Ceuta (1,6%), Euskadi (1,6%), Mallorca (1,5%), Aragón (1,3%), Galicia (0,6%) y Menorca (0,6% en gasolina y 0,5% en diésel).

Las comunidades que registran las tarifas más económicas son Andalucía (26,19 euros para los vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos y 35,40 euros en el resto), Murcia (26,98 euros en las estaciones explotadas directamente por el Gobierno autonómico) y Extremadura (28,39 euros en las estaciones bajo control directo de la Administración).