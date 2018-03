Jusapol reclama la equiparación salarial real con los policías autonómicos al grito de “sindicatos mercenarios”

Alrededor de un centenar de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil se han concentrado ante la Delegación de Gobierno para reclamar la equiparación salarial completa con los cuerpos policiales autonómicos (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral) y no el acuerdo parcial firmado por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y los sindicatos policiales, al que, denuncian, faltan 600 millones para alcanzar los 1.500 que estiman necesarios.

Desde Jusapol denuncian que los sindicatos desoyeron a sus bases que, afirman, rechazaron el acuerdo en un 90 por ciento. Ahora, confían en Ciudadanos, explica Jesús Román, portavoz de Jusapol en Ceuta, que ha exigido 500 millones anuales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para alcanzar la equiparación en 2020.

La diferencia bruta de salario entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas puede alcanzar los 10.000 euros anuales, denuncian, y no se van a conformar con los 900 millones de euros en tres años propuestos por Interior, que no solo no alcanzan, sino que incluye la subida salarial a todos los empleados públicos, lo que incluye también a las policías autonómicas.