Los trabajadores de TRACE anuncian una huelga indefinida después de Semana Santa

El Comité de empresa de TRACE ha anunciado este Lunes Santo la inminente convocatoria de una huelga indefinida, eso sí, después de las fiestas por respeto a la Semana Santa. Es la respuesta a los más de dos meses de negociaciones infructuosas con la Asociación de Empresarios de Limpieza Pública Viaria, explican los representantes de la plantilla, "sin llegar a ni si quiera un acercamiento".

Desde el comité de empresa consideran que sus reivindicaciones son "muy básicas". "No pedimos nada que sea desorbitado, planteamos un convenio de una duración de 4 años, con unas mejoras sociales básicas y algún punto por encima del IPC y todo es negociable". Pero, lamentan, desde de la patronal todo son negativas.

Una negociación en la que no solo no se aceptan ninguna de las peticiones del comité de empresa sino que incluso se plasntean recortes a derechos vigentes, comparan: "Vienen queriendo recortar mejoras sociales que tenemos adquiridas de hace muchísimos años, como son los asuntos propios y nuestras vacaciones y no lo vamos a consentir, no vamos a consentir que un contrato adquirido con 10 por ciento a la baja y mejoras de servicios, tengan que salir del sudor de nuestra frente, en su dia se equivocaron tanto empresa como la Administración a la hora de elaborar ese dichoso pliego y recortar tantísimo dinero, por tanto estamos dispuestos llegar hasta final para defender nuestros derechos y a la vez, avanzar hacia adelante en nuestro convenio, nunca para atrás", amenazan.