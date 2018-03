Malika Al-lal (CSIF): “No entiendo qué reivindica el comité de empresa de TRACE sobre Tragsa”

La presidenta de la Comisión Gestora de CSIF en Ceuta, Malika Al-Lal, y vicesecretaria del PP ceutí, ha acudido a los juzgados a ratificarse en su denuncia por "usurpación" de su identidad en una denuncia del comité de empresa de TRACE contra el presidente, Juan Vivas y el consejero Emilio Carreira, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la encomienda de gestión del servicio de limpieza a Tragsa.

Una denuncia que, más allá del delito de usurpación de identidad al firmarse un documento en nombre del CSIF sin conocimiento de la gestora, sigue sin entender la propia Al-Lal. “Hoy por hoy no sé lo que está reivindicando (el comité de empresa de TRACE), porque yo en prensa leo ‘encomienda de Tragsa, encomienda de Tragsa’”, explica la presidenta de la gestora que dirige CSIF en Ceuta y vicesecretaria de los populares ceutíes, que no ve problema alguno en la encomienda. “La administración si ve que una empresa de limpieza no funciona y quiere cambiar a otra con un concurso o como ellos crean conveniente dentro de la Ley, no entiendo como un comité de empresa tiene que presentar una denuncia sin reivindicar condiciones laborales, porque nosotros estamos aquí para defender las condiciones laborales del trabajador”, argumenta, añadiendo que ha preguntado a los delegados sindicales de CSIF en TRACE y tampoco ellos saben qué pide el comité de empresa. “Las condiciones laborales no han cambiado, el tema económico no se ha tocado, la verdad es que no lo entiendo”.

Expediente al trabajador

Malika Al-Lal acudía al juzgado, aseguró, a ratificarse en la denuncia, eso sí, con la intención de trasladar al juez las disculpas del delegado sindical que selló en su nombre la denuncia al presidente de la Ciudad y el entonces responsable de Medio Ambiente. “Me da muchísima pena la verdad presentar una denuncia por lo penal contra un trabajador que me ha pedido disculpas y que me ha dicho que es un error”, lamentaba, confirmando por otra parte que se ha abierto un expediente disciplinario al trabajador.