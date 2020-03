Marruecos exige a los 'importadores' de pescado a Ceuta que se regularicen para retomar el suministro

Las autoridades marroquíes han condicionado el restablecimiento del abastecimiento de pescado a la ciudad autónoma a que los 'importadores' de ese tipo de mercancía a Ceuta desde las lonjas de Tetuán o Rincón regularicen su situación económica y fiscal ante el país vecino y demuestren la disposición de los elementos necesarios para garantizar su transporte en las debidas condiciones y garantías de salubridad, según han transmitido a los responsables de la Asociación Residentes Ceuta.

El máximo responsable de Aduanas de Marruecos en Bab Sebta, Hosni Hamid, y el secretario y primer ayudante de Hamid, Ahmadi Nayim, han dejado claro a sus interlocutores cabalas que "la solución al asunto del pescado", que no puede pasar por la frontera hacia Ceuta desde hace algo más de tres semanas, "depende íntegramente de la actitud de las personas que hasta hace poco han venido haciendo de '"importadores-distribuidores".

El Reino alauita considera que "deben regularizar su actividad mercantil en Marruecos" y salir de la alegalidad que ha imperado en el negocio "mediante las correspondientes altas fiscales, así como aplicarse transparencia en el movimiento de fondos y medios de pago". Se calcula que cada día entran en la ciudad entre tres y cuatro toneladas de pescado valorado en "unos 300.000 euros mensuales y en alrededor de 4 millones al año" por los que las instituciones del país vecino "no ve un céntimo".

Los 'importadores' ceutíes tendrían que "ponerse al día" con la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria (ONSSA) de Tánger para "justificar que cuentan con medios de transporte adecuados para pescado desde las lonjas donde compran hasta la aduana de Bab Sebta con el fin de que Aduanas de Marruecos establezca después con ellos un protocolo de inspección de la mercancía para que puedan llevarla hasta la aduana española sin mayor problema".

"Sería borrón y cuenta nueva: no van a pagar nada por lo hecho hasta ahora, sino a futuro conforme al Plan General de Contabilidad y teniendo en cuenta sus declaraciones de compras y gastos dados de alta y obligados a presentar las oportunas declaraciones fiscales, como hacen todas las personas físicas y jurídicas con actividad mercantil", han resumido las fuentes consultadas.

Los aduaneros marroquíes han intervenido desde el 9 de febrero, cuando se vetó el pase a Ceuta de pescado en las condiciones en las que se realizaba anteriormente, pescado "escondido en ruedas y en condiciones higiénicos-sanitarias deplorables", aunque la Ciudad ha mantenido en territorio español la vigilancia veterinaria sobre las partidas que llegan hasta el Mercado Central, que ha comenzado a abastecerse desde la península y la lonja local.

"Para paliar las largas esperas en la parcela de Loma Colmenar" las autoridades marroquíes van a proponer una serie de medidas que serán expuestas este jueves en Tánger a los miembros de Residentes Ceuta

Aunque Marruecos lo niega, el Ejecutivo local (nada se sabe de la Delegación) ha interpretado el veto al tránsito de pescado como la enésima vuelta de tuerca del país vecino en una supuesta estrategia de "hostilidad" para "asfixiar" la economía de la ciudad autónoma. "Se trata de un procedimiento fiscal y de higiene, pero mientras no se solucione no pasará pescado porque podria ser peligroso para la salud de los ceutíes", afirman desde el otro lado del Tarajal.

En la reunión de este martes se habló de la situación de los registros tanto al entrar como al salir de la parte marroquí de la frontera y se acordó que "para paliar las largas esperas en la parcela de Loma Colmenar" las autoridades marroquíes van a proponer una serie de medidas que serán expuestas este jueves en Tánger a los miembros de Residentes Ceuta por el director regional Tánger-Tetuán-Alhucemas". La reunión está prevista a las 14.30 en las oficinas de Aduanas en Tánger.

La entrada de pescado marroquí en Ceuta se ha movido hasta ahora en un marco de alegalidad que Marta Sacedo retrató en su tesis ‘Evolución de las migraciones entre Marruecos y España (1999-2014): la gestión migratoria en Ceuta ante la encrucijada de intereses UE-Marruecos’ subrayando que entonces era "la única mercancía" a la que se le permitía el paso por la frontera controlando “que el comerciante tenga los papeles en regla” para España y la Ciudad aporta un veterinario en la frontera para velar por su calidad.

“Se permite el paso de pescado, a pesar de que no exista aduana, exceptuando en ocasiones a los bivalvos, porque no suelen cumplir la normativa española, y aunque en El Tarajal no existe aduana comercial, la Guardia Civil actúa como si existiera a pesar de que Marruecos nunca lo haya querido reconocer, ya que sería una aceptación fáctica de Ceuta como territorio español”, diseccionó.

Así, según constató, aunque los guardias “controlan a diario el tránsito de pescado que llega de Castillejos o Tetuán para su venta en la ciudad autónoma”, desde el otro lado “las autoridades marroquíes no afirman que exista dicho tránsito, obvian este hecho y lo niegan si se les pregunta sobre el mismo”. Esa displicencia parece que terminó.