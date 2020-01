MDyC alerta de que la Ciudad recauda menos de la mitad de los impuestos compensados por el Estado

“Mientras el ejecutivo tiene asegurado estos ingresos aunque no haya actividad, para las empresas supone perder la mitad de sus ingresos, lo que afecta gravemente al empleo y al consumo en la ciudad”, razonan desde la formación localista, “una situación que el Desgobierno del señor Vivas no parece tener en cuenta al no buscar soluciones a la grave crisis que atraviesa la economía privada. Una situación que se ha visto agravada en el último semestre, pues hasta el mes de junio los datos de IPSI importaciones estaban un 16.85% por encima de los del año pasado, para caer casi un 10% en el segundo semestre”.

Para el MDyC la caída de la recaudación a los niveles más bajos en años es debido, no solo al cierre del comercio transfronterizo, sino “sobre todo a la falta de una política decidida de apoyo a nuestro comercio local, tanto de la administración local como de la estatal”. “Mientras Vivas decide entregar a la multinacional TRAGSA las obras locales o sus medidas como el billete de 16€ no atrae el turismo peninsular; el Gobierno central del PSOE retira las subvenciones de 7,2 millones de euros que estaban definidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, prorrogados para 2019, subvenciones que, en el caso de la desalanización del agua el Gobierno Canario y no parece que la actitud del Secretario General del PSOE, que ha mantenido al señor Vivas por quince sillones, sea la de defender los intereses de Ceuta, tan solo mira por buscarse un nuevo sillón desde donde poder seguir lanzando promesas incumplibles”.

Desde el MDyC plantean la realización de un plan de reestructuración del sector comercial que, por un lado, permita la jubilación anticipada a personas que hayan cotizado 20 ó 25 años y se encuentren por encima de los 45 años; y por otro, una serie de fondos que permitan la actualización de las empresas y su adaptación a nuevos sectores que permitan generar una nueva economía en la ciudad.

Por otro lado, desde el MDyC exigien una solución estable a los ingresos de Ceuta, a través de la valoración del coste de todos los servicios asumidos y su incorporación a una legislación que asegure, esté quien esté en el gobierno central, la llegada de los recursos imprescindibles para mantener los servicios que los y las ceutíes debemos tener igual que el resto de españoles.