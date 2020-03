MDyC alerta de que el IPSI Importación está en caída libre 

Son

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), según los datos facilitados sobre las importaciones realizadas en el mes de febrero en Ceuta, constata que la recaudación acumulada en el año del IPSI importación se ha reducido en un 21,71% en relación al año pasado, mientras la caída de las bases imponibles supera el 40%.

“Estos datos, a los que tiene acceso inmediato el Desgobierno de Vivas, provocarían una reacción en cualquier ejecutivo preocupado por la marcha de su economía y sobre todo por sus ingresos, ninguna administración puede soportar recaudar menos de la mitad de sus ingresos presupuestados, que es lo que ocurre con los tributos compensados por el Estado, sin embargo dado que el ejecutivo local va a recibir lo mismo cambie o no los tipos impositivos, o aplique un control férreo al fraude fiscal, no toma ninguna medida, hundiendo al comercio local que no puede competir en el mercado ante la falta de adaptación de los tipos impositivos a la realidad actual, demostrando la falta de compromiso del Partido Popular con nuestra Ciudad”.

MDyC lamenta que el “sigue aplazando eternamente la toma de decisiones”. “Su inacción y su desidia provocan el hundimiento de cualquier actividad productiva en nuestra ciudad. La inmensa mayoría de las medidas del panfleto ‘Por un futuro más estable y seguro para Ceuta’ no puede ponerlas en marcha porque la administración local no tiene competencias para ello, las pocas que puede llevar a cabo son promesas electorales de los últimos veinte años, demostrando que el Partido Popular no ha hecho nada desde que se apoltronó en el sillón consistorial”.

“Las supuestas medidas urgentes que el ejecutivo quería implantar de manera inmediata no se pondrán en marcha, como muy pronto, hasta el mes de julio, dado que todavía no ha dado un solo paso para iniciar los procedimientos administrativos necesarios, mostrando su falta de comprensión de la grave situación a la que la nefasta gestión del Desgobierno del Sr. Vivas nos ha conducido. En vez de más España y más Europa, debería centrarse en más Ceuta, en una política económica que genere empleo y valor en nuestra ciudad, empezando con dejar de realizar encargos a la multinacional TRAGSA, cara, ineficaz y que trae de fuera gran parte de los empleos que se pagan con los fondos de la gente de Ceuta”, reprochan.

Para el MDyC es necesario un cambio en el modelo productivo de la ciudad, ”pero nunca cerrar bruscamente la principal fuente de recursos de nuestra ciudad”. Pero también, apuntan, “es necesaria una decidida actuación del Gobierno de España, si desea defender a la ciudadanía ceutí, con el Reino de Marruecos para entablar una relación fluida en la frontera y un compromiso para que los servicios que ofrece el Estado se acerquen al del resto de españoles”.