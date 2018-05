MDyC alerta del que el IPSI importación “sigue en caída libre”

Según los datos que maneja el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) la recaudación del IPSI importación ha caído un 22.89 por ciento en el primer cuatrimestre del año 2018, no alcanzando los 11 millones de euros. Una reducción que, recuerdan, se inició en diciembre de 2016 y que se ha ido acelerando a lo largo de todo el año 2017 y continúa en este. “En comparación con el primer cuatrimestre del 2016 se han dejado de ingresar casi 5,5 millones de euros, un tercio de las cantidades recaudadas en esa fecha, a este ritmo de caída y siendo optimistas, a final de año el importe total del IPSI importación puede no llegar ni a los 30 millones de euros, una cifra tan baja no se ha conocido ni en los peores momentos de la crisis”, auguran desde MDyC culpando de la situación a la “inacción” del Gobierno.

“Lo único que nuestros comerciantes han oído de esta Corte de los Milagros son promesas antes de las elecciones, pero no existe una política económica que luche contra esta crisis, como la compensación de este impuesto les permite recaudar cada año más, yendo en contra de la iniciativa privada han convertido a Ceuta en una ciudad subvencionada”, lamentan.

MDyC recuerda que la reducción de los tipos de IPSI sigue sin acordarse, “sobre todo si quieren implantarla el uno de julio, los plazos de los procedimientos administrativos parece que se le van a echar encima, lo que demuestra la desidia con la que actúa esta Corte de los Milagros”

MDyC ha presentado a la “chapucera” modificación del IPSI, una serie de modificaciones que permitan reducir los tipos de ciertos productos y los de los profesionales junto con el saneamiento y limpieza (al 4%), junto con los de las telecomunicaciones (8%), junto con otra batería de medidas de apoyo al comercio que eviten la pérdida de puestos de trabajo.

Instalaciones deportivas

Por otro lado, desde MDyC lamentan la nueva política para mantener las instalaciones deportivas del consistorio: obligar a las distintas Federaciones y Clubes a llevarla a cabo en función del lugar donde realicen sus actividades, cada Federación se encargará de mantener el polideportivo, el campo o la piscina donde lo haga.

Para el MDyC el Gobierno “ante su incapacidad para gestionar cualquier área de la ciudad, prefiere realizar la subcontratación de cualquier asunto para no tener que afrontar su solución, pero no lo hace cumpliendo las normas y sacando un concurso donde la transparencia permita la libre competencia, sino que prefiere dárselo a dedo a sus amistades, para que hagan y deshagan a su antojo, sin necesidad de tener que justificar a quien contratan o con quien lo hacen, o si al final los y las ceutíes tenemos que pagar más por unas instalaciones que son nuestras, tan solo para que algunos puedan colocarse un busto para saciar su ego”.

Además, en una tercera nota de prensa, denuncian que los monitores de las escuelas de Balonmano que la Federación de Balonmano de Ceuta mantiene abiertas en diferentes colegios de la ciudad no han recibido los emolumentos a los que se había comprometido.