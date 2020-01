MDyC alerta de que el sector turístico se hunde “mientras pasean por FITUR”

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la Coyuntura Turística Hotelera del mes de diciembre muestran que el sector “se hunde”, alertan desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), desgranando los datos negativos: “Las pernoctaciones se han reducido en más de doce mil en un año, la ocupación media en casi un ocho por ciento y el empleo sigue en los niveles más bajos desde que existen datos”. Todo ello, afean, “mientras tanto el ejecutivo se dedica a pasearse por Fitur sin tener soluciones para un sector estratégico como es el turístico”.

Más grave aún es para MDyC la caída de la ocupación los fines de semana, que ha caído cinco puntos, pasando del 65,44% en 2017 a solo el 60,46 en este pasado año “ a pesar de que se ha instaurado el billete de 16 euros para atraer a los turistas en fines de semana”. Para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) esta medida no se ha realizado correctamente, “primero porque se implantó sin estudio alguno, segundo porque el programa del paquete para vender el billete no ha funcionado y en tercero la gestión del proyecto no ha existido. Nada nos extraña esta nefasta gestión cuando el anterior responsable de Turismo del Ejecutivo del Sr. Vivas en la anterior legislatura concluía en una carta abierta en los medios de comunicación que eso del turismo “no nos lo hemos creído nunca”. “Una medida que pagamos todos los ceutíes no se ve reflejada en el incremento de los turistas por lo que lleva a la reducción de la actividad del sector, el precio del barco sí afecta a la llegada de turistas desde la península, pero es necesario ofertar mejor ese billete a 16 euros”.

“Desde el MDyC entendemos que es necesario para fomentar nuestro turismo el arreglo inmediato de la frontera, la intervención en el oligopolio de las navieras y una promoción entre los agentes del sector que mueven el turismo”, reivindican.