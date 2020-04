El MDyC exige que se reanude "de inmediato" la obra de la Estación del Ferrocarril

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha exigido este viernes al Ejecutivo local que ordene la reanudación de la obra de la Estación de Ferrocarril "de inmediato" al no dar por buenas ninguna de las excusas argüidas por su adjudicataria, Dragados, para paralizarlas: si no tiene personal es, ha lamentado la formación localista, porque solo recurre a mano de obra de fuera y si carece de material no es, desde luego, poque las condiciones del transporte marítimo se lo haya impedido.

Los trabajos se pararon, según el MDyC, con efectos desde el 14 de marzo alegando que era “imposible su ejecución hasta que cesen las circunstancias o las medidas que lo vinieran impidiendo”.

"Sin embargo, no fue hasta el día 30 de marzo cuando el Gobierno de España implementó la “hibernación” total de la economía, excepto para las actividades esenciales", por lo que para el MDyC "no estaba justificado el cese de las obras, más aún cuando la vuelta a la actividad se ha realizado el 13 de abril y las actividades de construcción se han autorizado a retomarse, cosa que no parece se haya hecho con la obra de la Estación del Ferrocarril".

El MDyC ha podido conocer que “las circunstancias” alegadas por la adjudicataria del contrato, Dragados, fueron que “la obra no dispone del personal de la subcontrata principal” y que “los suministros de material a obra pendiente de la península se están viendo afectados por las condiciones del trasporte marítimo”, argumentos que "demuestran que la contratista no utiliza mano de obra local, puesto que la gente de Ceuta no puede salir de nuestro pueblo y estaría disponible en todo momento, así que la empresa debería acudir a nuestros desempleados para cumplir con ese contrato que es pagado con dinero de la ciudadanía ceutí".

El segundo argumento sobre el suministro de material "no parece existir", pues según ha podido saber el MDyC "la llegada de material de construcción no se ha paralizado en ningún momento".

"Si el compromiso del Gobierno de Ceuta de ejecutar las obras con empresas y trabajadores caballas es real, bien puede empezar por esta obra exigiendo la inmediata reanudación con trabajadores ceutíes a no ser que se estén contemplando otras circunstancias que deberían explicar", ha deslizado el partido de Fatima Hamed.