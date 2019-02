MDyC: “No hay una política económica, solo los planes de empleo hacen descender las listas del paro”

MDyC destaca, en su habitual análisis de las cifras de empleo, que el incremento del número de desempleados en este mes de enero es el mayor de los últimos cuatro años y el número de afiliados a la Seguridad Social cae a pesar de la regularización de las empleadas del hogar. Una reducción en la afiliación de 182 personas. “El único régimen que se incrementa es el de Empleadas del Hogar, que se ha cuadruplicado en la etapa del Desgobierno del Sr. Vivas, a pesar del elevado número de mujeres que siguen sin regularizar por las excesivas exigencias administrativas”, señalan.

“La realidad sigue mostrando que no se genera empleo, y el que se crea es básicamente temporal, los autónomos y PYMES de nuestra ciudad, ante el olvido del Desgobierno del Sr. Viva, empiezan a ser una especie en peligro de extinción, mientras en Melilla suponen casi el 20% de los afiliados y la media española es de más del 17%, en nuestra ciudad sigue reduciéndose mes tras mes y solo llega al 15%”, argumentan.

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) insisten “en la necesidad de un nuevo modelo económico que genere empleo estable y de calidad, un modelo de desarrollo que potencie sectores como el tecnológico (que no necesitan de grandes extensiones para su instalación, pero sí de una infraestructura de telecomunicaciones competitiva y moderna); dinamizar nuestro comercio, (insisten en un Observatorio del Comercio para perder el tiempo), apoyar a nuestro sector hostelero, y sobre todo apostar por la formación de nuestros desempleados, pueden suponer la generación de riqueza y por lo tanto de puestos de trabajo. Como no se consigue nada es con la inacción, la incompetencia y la desidia con la que castiga a los y las ceutíes el Desgobierno del Sr. Vivas”.

Prestaciones muy bajas

Desd MDyC ponen el foco en las prestaciones, que recuerdan siguen siendo las más bajas de España, y sólo cubren al 38,11% de los desempleados, frente a la media española de 55,86%. “Todavía existen 6.934 personas sin ningún tipo de prestación. Y las contributivas, aquellas que se perciben tras un periodo de trabajo, solo suponen el 19,53% del total de prestaciones de una media nacional del 43,96%”, alertan

“Ceuta sufre un grave abandono, el del Desgobierno del Sr. Vivas, un abandono que se manifiesta en la inexistencia de política de empleo, de vivienda, de seguridad, de lucha contra la desigualdad. El problema no es Ceuta, el problema es su incompetente Desgobierno, el grave problema de Ceuta es la Corte de los Milagros del Sr. Vivas, que sólo actúa para mantenerse en el poder. A los graves problemas a los que ha sumido la ciudad no les ponen soluciones, ahí está la modificación de los tipos del IPSI importación prometida en cada contienda electoral por el Partido Popular y nunca se ha llevado a cabo, sobre todo cuando desde diciembre de 2016 la caída del IPSI importación es continua, llegando en el 2018 a la recaudación más baja de la década y ante estos datos que conoce instantáneamente el Desgobierno del Sr. Vivas nada han hecho, llevan negociando con el Ministerio de Hacienda el cambio de los tipos impositivos toda la legislatura, por lo que o le hacen caso ni los suyos o no piden lo que necesita nuestra ciudad, prefieren el dinero en el bolsillo para repartirlo entre su red clientelar”.