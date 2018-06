MDyC vuelve a alertar de la caída de recaudación del IPSI importación

Según los datos del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) la recaudación del IPSI importación ha caído un 25.21 por ciento en los cinco primeros meses del año 2018, apenas sobrepasando los 13 millones de euros. Una reducción que, insisten, se inició en diciembre de 2016 y que se ha ido incrementando a lo largo de todo el año 2017 y continúa en este, cada vez con una mayor aceleración, pues la diferencia mensual de mayo a mayo es de un 33,51 por ciento menos, subrayan.

Según sus cálculos, en comparación con el año 2016 se han dejado de ingresar casi 7 millones de euros, un tercio de las cantidades recaudadas en esa fecha, a este ritmo de caída y siendo optimistas, a final de año el importe total del IPSI importación puede no llegar ni a los 30 millones de euros, “una cifra tan baja no se ha conocido ni en los peores momentos de la crisis”, observan añadiendo a la ecuación la caída del IPSI de operaciones interiores, que mide la actividad profesional, en un -62,43 por ciento en el mes de mayo. “Datos que nos confirman que la situación de la economía es muy grave y que necesita de acciones inmediatas y contundentes que hagan cambiar el rumbo de la nave”, alertan, reprochando que no exista una política para sacar a Ceuta de la crisis. “A pesar de las reiteradas promesas, la reducción de los tipos de IPSI importación sigue sin llevarse a cabo, sobre todo si quieren implantarla el uno de julio, los plazos de los procedimientos administrativos parece que se le van a echar encima, demostrando la desidia con la que actúa el Desgobierno del Sr. Vivas, que sólo mira por los suyos, puesto que sí le han dado prioridad absoluta a reducir el IPSI a los yates y las gasolinas que utilizan, que benefician a la empresa MAHERSA, presidida por un concejal del PP y cuyo vicepresidente es el cuñado del Alcalde”, acusan.