Mercadona, 128 nuevos empleos y “un nuevo atractivo comercial para la demanda externa”

Mercadona se prepara para abrir este jueves 13 de septiembre su primera tienda en continente africano. La segunda será en breve la de Avenida Madrid y la siguiente, en diciembre, en Melilla. Será a las 09.00 horas cuando se abran las puertas de La Almadraba. Puertas que en sí mismas simbolizan el concepto de supermercado, con medidas ecológicas como el tintado verde de esta doble puerta acristalada pensada para la eficiencia energética.

La nueva tienda de La Almadraba, a apenas un kilómetro de las frontera del Tarajal será “como todas las demás”, de venta minorista y no tiene prevista la venta al por mayor como otros supermercados de la ciudad, aseguran a Ceuta al Día fuentes de la dirección del supermercado. “Es algo que nos han preguntado mucho”, afirman sorprendidos subrayando que no está en sus planes y no se vendrán palés de mercancía. La tienda será como todas las demás del resto del país también en sus precios pese al IPSI, como ocurre en todas las grandes superficies. “La logística es muy cara”, alegan.

Por su parte, el presidente Juan Vivas se deshizo en halagos hacia la empresa valenciana, cuya “categoría refuerza los atractivos comerciales y es bueno para atraer demanda externa”. Además, el simple hecho de que Mercadona haya apostado por Ceuta “es una noticia alentadora” que infunde “optimismo de cara al futuro económico de la ciudad”.