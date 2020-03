Una nueva Plataforma por los Intereses de Ceuta reclama una Ley de Incentivos Regionales

Una Ley de Incentivos Regionales que allane el camino a las empresas que decidan radicarse en Ceuta. Aprobar ya el nuevo PGOU. Rebajar "todos" los tipos del IPSI. Delimitar de una vez si la frontera real de la ciudad está "en el Tarajal o en el puerto". Explorar vías para captar sociedades a la fuga de Gibraltar por el 'Brexit' y, por encima de todo, encontrar la manera de contar con "una frontera fluida del siglo XXI y no del XIX".

Esas son las ambiciones y reivindicaciones que mueven, según sus promotores, a la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Intereses de Ceuta, una nueva entidad que este miércoles se ha creado formalmente con una reunión en la Cámara de Comercio que ha dado continuidad a la celebrada hace dos semanas con forma de asamblea de empresarios y comerciantes de los polígonos.

Arturo Santórum, Jorge Campos y Mohamed Haddu Musa, presidente, secretario y portavoz, respectivamente, de su Comisión Gestora, son las caras visibles de los impulsores de la iniciativa, que ha reunido a unas 40 personas, la mayoría sin proyección pública salvo, por ejemplo, la socialista Cristina Pérez, que ha asistido en representación del PSOE.

La Plataforma quiere, no obstante, ser “apolítica y ‘arreligiosa”, según ha dicho Santórum, que este miércoles ha presentado un borrador de Estatutos que quedará en exposición durante una semana para, si el próximo miércoles se refrendan, ser registrados al día siguiente en la Delegación.

Una de las principales inquietudes de sus integrantes es convencer de que se sumen a “las grandes superficies, las franquicias, el sector del transporte público, los sindicatos... Nuestro objetivo”, ha resumido Musa, “es buscar soluciones para el comercio de la ciudad y para el futuro de Ceuta, que nos afecta a todos”. Para Santórum esta es una ciudad “virgen, sin explotar”, que se encuentra “entre dos Estados” cuyas fuerzas e intereses no la tienen en alta consideración si no alza la voz.

Empresas "a la quiebra" y trabajadores "al paro"

En ese marco, "ni la Ciudad Autónoma ni la Delegación están dando soluciones a la problemática existente, agravada tras el final del comercio transfronterizo, pese a que muchas empresas han ido a la quiebra y muchos trabajadores, al paro”, lamentó el que fuera coordinador general de IU en la ciudad y diputado autonómico.

Desde su punto de vista la “prioridad absoluta” de la Plataforma es obligar a que las Administraciones movilicen toda su capacidad para “recuperar una frontera fluida”. “Si el Tarajal no funciona no hacemos nada y si la Ciudad no mejora su sistema de gestión del IPSI cada vez más empresarios quedarán arruinados porque ninguna de las alternativas propuestas para sacar las mercancías que ya lo han pagado está siendo operativa”, ha avisado.

Los agrupados han alertado de la necesidad de encontrar soluciones eficaces y urgentes para los empresarios que pagaron el tributo local al traer mercancías que se han quedado bloqueadas por el fin del comercio atípico. “Se está intentando sacarlas por Melilla o Tánger-Med, pero la Ciudad solo da excusas para negarse a la devolución de lo abonado”, ha criticado Haddu Musa.