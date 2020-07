Patronal y sindicatos ven a Ceuta cerca del "coma irreversible" si las Administraciones no actúan ya

La Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO han alertado este martes de que la ciudad se encamina hacia un "coma irreversible" si las Administraciones no responden con "hechos concretos e inmediatos" a una situación "de evidente emergencia". "No es momento de declaraciones ni de relatos ni de diagnósticos, sino de acciones y actuaciones: cuantas más y cuanto antes, mejor, porque no tenemos más tiempo", han advertido los agentes sociales este miércoles en un comunicado conjunto.

La patronal y los sindicatos están "muy preocupados" por "el imparable agravamiento de la situación económica" y por "su impacto cada vez más visible sobre el cierre de empresas y la destrucción de empleo".

"Los datos que vamos conociendo confirman las previsiones más pesimistas sobre las consecuencias de la doble crisis de la frontera y la COVID-19 que sufre el sector privado no sólo en el ámbito del comercio, sino en todo el sector servicios", han alertado.

Desde su punto de vista, "los anuncios de deslocalización de marcas reconocidamente solventes son solo la punta de un iceberg en el que se están literalmente derritiendo las empresas locales, con más dificultades para soportar periodos prolongados de una crisis tan aguda".

"Decepcionados" con la actitud de las Administraciones, "muy alejada de lo que demanda una situación de evidente emergencia", empresarios y sindicatos ven "sumamente importante" que "el conjunto de la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de esta crisis y de sus consecuencias para el futuro de nuestra ciudad".

"Los ceutíes somos los únicos que podemos cambiar el curso de los acontecimientos con una actitud firme y combativa en defensa de los intereses de Ceuta", han advertido los agentes sociales en un llamamiento explícito a la población "para iniciar movilizaciones si los intentos de implicar a las Administraciones Públicas en la búsqueda de soluciones terminaran resultando infructuosos".