“Los Planes de Empleo no deberían servir para cubrir servicios esenciales de la Administración”

La contratación de los trabajadores del Plan de Empleo se hará pensando en las necesidades de cualificación y búsqueda de empleo de los desempleados “en lo que la Ciudad no puede hacer porque le faltan recursos humanos y hay que hacerlo”, garantiza el director del Servicio Público de Empleo, Gerardo Gutiérrez a su paso por Ceuta.

“Es una de las cosas que hay que corregir”, asevera Gutiérrez admitiendo que si no se contrata a ese elevado número de docentes habrá que ampliar el abanico de contrataciones: “El plan integrado de empleo va a partir de un diagnóstico, de un estudio previo del mercado de trabajo en el que va a participar el SPEE y también la dirección provincial de Educación y que nos digan lo que necesitan”. Pero nunca puestos de estructura, insiste el responsable del SPEE. Si Educación necesita personal para dar clases de lunes a viernes se nombrarán interinos, puntualiza.

Se trata, matiza Gutiérrez, de “corregir, no de eliminar”: “Es una nueva forma de trabajar, no vamos a entrar en conflicto con ninguna administración”. El responsable del SPEE insiste en que lo que sí que quieren “es que esté planificado fundamentalmente pensando en las personas y no a corto plazo sino al menos a medio plazo y no pensando en lo que la Ciudad no puede hacer porque le faltan recursos humanos y hay que hacerlo sino pensando en lo mejor para las personas que queremos que tengan un trabajo más digno, que es lo que nos interesa”.