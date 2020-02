“El plus de residencia no debe incluirse en el salario mínimo, debe añadirse”

El sindicato CCOO mantiene en la Audiencia Nacional un recurso, que se resolverá este año, para que el alto tribunal delimite los conceptos incluidos en el salario mínimo interprofesional (SMI) y cuáles no lo están y han de sumarse al total y no considerarlos ya incluidos, como sucede en el caso de Ceuta con el plus de residencia en el sector privado.

“Entendemos que el salario mínimo interprofesional debe aplicarse tal y como se aparece recogido en el Real Decreto”, explica María Dolores Santillana Vallejo. Secretaria Confederal de Empleo y Cualificación Profesional, “el Real Decreto no recoge que el plus de residencia tenga que estar imbricado en el SMI sino que es adicional”. Una visión que se contrapone con la realidad, en la que, denuncia, “no se está aplicando el SMI en Ceuta como en el resto del país”. “Todos aquellos pluses y complementos que no se retribuyen por igual a toda a la población no se incluye en el SMI, lo vamos a seguir luchando en los tribunales porque supone una discriminación el aso de Ceuta es el ejemplo más claro de que no se se está aplicando”, explica Santillana.

El secretario general de CCOO Ceuta, Juan Luis Aróstegui, recuerda que el plus de residencia “tiene carácter indemnizatorio”, compensa los gastos que añade la extrapeninsularidad y “como pasa con otros pluses no debe incluirse sino añadirse”. Respecto a las quejas de los empresarios de la supuesta inviabilidad de la medida, que supondría muchos despidos por no poder asumir el coste de un salario base (plus de residencia incluido) de alrededor de 1.200 euros, Aróstegui ironiza: “Un empresario casi siempre dice que una subida salarial no es viable, o perjudica al empleo o perjudica a la economía del país o perjudica la evolución de la especie humana, por principio. Eso es absolutamente falso como demuestran los hechos (…) y también hay que recordar a los empresarios que aquí en Ceuta , ellos pagan el 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social y de los beneficios que obtienen solo pagan el 50 por ciento del impuesto de sociedades, este es un régimen que debe ser equilibrado, en el que las empresas que trabajan aquí tienen unas ventajas muy importantes y deben hacerse compatibles con que los trabajadores también vean de alguna manera satisfechas sus aspiraciones en este ámbito de complejidad que es Ceuta. Lo que ni puede ser es estar siempre muy contentos cuando pago la mitad, pagar un 50 por ciento de seguridad social, un 50 por ciento de impuestos pero decir que si pagamos un 25 por ciento los trabajadores la empresa se hunde, esto es radicalmente falso”.

La justa aplicación del SMI y el plus de residencia en Ceuta es una de las propuestas de la Confederal de CCOO al Gobierno de Pedro Sánchez. Propuestas que incluyen también un plan de empleo de choque para Ceuta y Melilla, especialmente pensado para los jóvenes y los parados de larga duración, así como un refuerzo de las inspecciones de trabajo para luchar Cintra la economía sumergida.