El PP aplaude ahora a los sindicatos

Lo que importa en política es el relato. Así, el Partido Popular no ha dudado este sábado en emitir un comunicado en el que aplaude a Comisiones Obreras y UGT por replantearse su actitud respecto a la mesa de diálogo con la que el Gobierno de la Ciudad trata de replantear el futuro económico de Ceuta tras la pandemia y tras el bloque fronterizo aplicado desde el pasado año por Marruecos. Lo dice el partido, que sustenta al mismo Gobierno que sin tapujos decidió no contar con la voz de UGT y CCOO a la hora de aprobar el Plan Ceuta Resiste para movilizar 70 millones de euros de cara a paliar la crisis económica que originaba el COVID-19, al entender que no había medidas de alcance para los trabajadores.

“Del mismo modo que en estos días hemos criticado la negativa de los sindicatos a participar en estas importantes reuniones, hoy reconocemos el acierto de Comisiones Obreras y UGT al replantearse su actitud de cara al mencionado grupo de trabajo”, recoge en un comunicado del partido que lidera en la ciudad, Juan Vivas.

El mismo Vivas, que anuncia el PP, que no el Gobierno de la Ciudad, que mantendrá una reunión con los secretarios generales de ambas centrales sindicales en los próximos días “con la voluntad de recuperar el diálogo social”. Un diálogo que hay que recuperar porque está perdido y que el PP atribuye su ruptura a las propias centrales sindicales, que llevan al menos un mes y medio quejándose de que el Gobierno no cuente con ellas para nada, una denuncia que de cara a la desescalada ha sido incluso respaldada por la patronal.

A pesar de ello, el PP insiste en mostrar que espera que “este cambio de actitud por parte de los sindicatos pueda traducirse en responsabilidad, trabajo conjunto y unidad de esfuerzos para situar a Ceuta por encima de todo. Los retos para el futuro de esta ciudad son muchos y de gran envergadura”.

“Por eso desde el Partido Popular de Ceuta nos parece que es justo reconocer el acierto tanto de UGT como de Comisiones Obreras por replantearse el comportamiento de sus ausencias a las reuniones convocadas por el Gobierno de la Ciudad, mostrando una actitud abierta al diálogo en beneficio de Ceuta. Este es el punto de salida. A partir de aquí, cada uno deberá demostrar con sus actitudes y comportamientos si sitúan a Ceuta como prioridad o no”, reinsiste la formación.

El ‘reconocimiento’ viene a raíz de la polémica suscitada por la no invitación a las centrales sindicales a participar en las primeras mesas de para aportar ideas, algo que ha negado el Gobierno y también el PP.