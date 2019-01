La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, defendió la rebaja fiscal al sector tecnológico “que lo inunda todo” al contrario que el Gobierno socialista que graba a este sector con la conocida como Tasa Google. Chandiraman negó además la “demagogia” de alertar sobre la ludopatía y subrayó que “no se van a abrir casas de apuestas (presenciales) son empresas de desarrolladores tecnológicos para todo el mundo”. La consejera apuesta por seguir el modelo de Gibraltar, con más de 4.000 empleos en el sector del juego.

El PSOE confesaba, a través de su portavoz y secretario general, Manuel Hernández, tener “serias dudas de los beneficios” pero siendo además “muy conscientes de los perjuicios que puede provocar a la sociedad”. “Si tenemos clara la necesidad de cambiar de modelo económico, aunque no creemos que esta sea la mejor alternativa”, expresaba Hernández, “nos preocupa la invitación al juego”. Pero no solo su invitación sin también algunos detalles cruciales como dónde se van a ubicar, proponiendo que se limite su instalación cerca de colegios o lugares frecuentados por menores.

Para Caballas la situación es de alto riesgo ante la promoción del juego, la “heroína del siglo XXI”. “Lo que traen es un incentivo fiscal a la publicidad del juego, no es que se mantengan indiferentes ante esta lacra (…) es que proponen que se incentive”, alerta Juan Luis Aróstegui, que no cree “recomendable” animar a apostar a chavales de 14 años. “El sector tecnológico no es lo mismo que el sector del juego”, subraya el portavoz localista que asevera que la “batalla con Malta está perdida” en el capítulo fiscal, pues este país garantiza la soberanía fiscal y “pone os tipos fiscales que le da la gana”.

Para MDyC es necesario subrayar que la medida no solo favorece el juego sino de soslayo también la publicidad:”para que su presupuesto de publicidad electoral les permita una mejor campaña electoral”. “Pedíamos un paln para el sector tecnológico y ustedes presentan una para el setor del juego”, lamentaba su portavoz, Fatima Hamed, que apuesta por un cable que coneecte Ceuta cn la Península. “No tienen un plan propio”, señala.

A juicio de Javier Varga, de Ciudadanos, es otra oportunidad de desarrollo perdido: “No paramos de ver pasar trenes, llegamos tarde porque ustedes no tienen iniciativas, ha sido del Ministerio de Hacienda y no les ha quedado más remedio que arriesgarse”. Cs admite que “en principio” apoyaría esta medida, pero “ustedes son el mejor ejemplo de lo que no hacen, lo ingresos disminuyen año a año y la única medida es a apelar a la solidaridad del Estado”. Para Varga, el mejor ejemplo está en que toman medidas como la rebaja fiscal “a cuatro meses de las elecciones”.