Primeros pasos para obligar por Ley a pagar el plus de residencia

Un plus que ahora solo perciben los funcionarios. La propuesta se trasladó entonces al Observatorio por la Economía para hacer partícipes a sindicatos y empresarios de la iniciativa, partes contratantes indispensables para que cristalice la medida., aunque, de momento, solo una de las dos se ha puesto en marcha.

Ciudad y UGT han comenzado ya a explorar las posibles vías para hacer real y obligatorio el pago del plus de residencia en los convenios colectivos, según explica la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, a Ceuta al Día. “Estamos trabajando en ello, aunque no hay resultados concretos aún”, confirma Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT. “Queremos que lo recoja una norma de ámbito nacional para que sea obligatorio para todos los que trabajen en Ceuta y Melilla”.

Pérez trasladó la propuesta del Pleno al comité ejecutivo nacional del sindicato y l puso en manos del secretario general, José María Álvarez Pérez, que “ha empezado ya a hacer movimientos” que, confía Pérez, “”pueden llegar a buen término con el Gobierno actual”

Un plus cuyo cobro no solo afecta a los trabajadores, las empresas locales sufren los efectos secundarios de un plus que no tiene efecto más allá del estrecho: “Es que es una competencia desleal hasta para cuando se hace una licitación, las empresas que viene de fuera como compiten con las que tiene que pagar el plus de residencia y el plus de vinculación y ellas no las pagan, los recios que ofrecen son más ventajosos, se llevan la oferta y termina perjudicando a las empresas locales”, apunta Pérez.

Ciudad, sindicatos, oposición parecen ir de la mano., pero falta una cuarta pata: la patronal. “Esa parte la estamos trabajando, esa es la parte difícil”.