El PSOE acusa al gerente de Amgevicesa de ignorar la bolsa de empleo

Para el PSOE de Ceuta, el gerente de Amgevicesa, Fernández Medina, está ignorando el compromiso adquirido con las más de 7.000 personas que presentaron su solicitud para la bolsa de empleo de la sociedad municipal y que tuvieron que aguantar “colas kilométricas” para que ahora la empresa se salte este procedimiento y contrato por otras vías.

Desde el PSOE recuerdan que se acordó que en el lapso en el que se baremaban las solicitudes se contrataría a once ex empleados que vinieran a cubrir las necesidades de la Empresa mientras se aprobaba la bolsa de empleo convocada.

Los miembros del Consejo de Administración rechazan de forma manifiesta esta fórmula de contratación “y así lo han hecho en los órganos pertinentes”, aseguran desde el PSOR que insiste en que “Las ofertas al SEPE no son una fórmula válida de sumar personal a la estructura de la Sociedad Municipal , no todo vale para que queden cubiertas las vacantes en AMGEVICESA , el Señor Gerente no debe olvidar que el Consejo de Administración de la Empresa es el Órgano de Gobierno de la Sociedad y que los acuerdos están para cumplirlos”.