El PSOE discrepa del plan contra la crisis y pide doblar la ayuda social: “Lo primero son las personas”

El secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, ha mantenido una reunión por videoconferencia con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani y la vicepresidenta de la Asamblea, la también socialista Cristina Pérez, para analizar las medidas planteadas por el Gobierno del PP para paliar el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus COVID19.

Un plan con el que discrepa el PSOE, que lamenta el escaso porcentaje que recae en el capítulo social, 6,3 millones. Para el PSOE esa cantidad “es insuficiente”, apenas el 9 por ciento del total de 70 millones que pretende movilizar elEjecutivo de Vivas y propone “al menos doblar ese importe”.”Las necesidades son muchas y se cuenta con pocos recursos para atender el suministro de productos básicos, pero también para otras partidas como la ayuda al alquiler, el alojamiento alternativo, el IMIS, la atención los mayores y la puesta en marcha de un SAMUR social”, desgrana Hernández, en un audio remitido a los medios al término de la videoconferencia con Vivas. “Lo primero son las personas”, subraya.

En el capítulo económico, el PSOE no se muestra partidario de rebajar el IPOSI importación al 0,5 por ciento, el mínimo legal posible, lo que exige el beneplácito del Estado, recuerdan los socialistas, ya que obligaría al Gobierno central a compensar la cantidad no recaudada. Y no estañan tampoco de acuerdo del todo con las cantidades destinadas al apoyo de autónomos y pymes: “No estamos de acuerdo con destinar de golpe diez millones de euros, planteamos que se haga un desglose, en un primer momento una partida de 5 millones de euros y en un futuro ampliable otros cinco, siempre y cuando se cumplan los requisitos y se mantenga el empleo”.

Aplauden la moratoria en el pago de impuestos y deuda, pero exigen al Gobierno que los 15 millones de euros previstos en inversión en obra pública se concentren en las barriadas y con la garantía de que se empleara a trabajadores ceutíes.