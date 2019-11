Rabia y desesperación ante las listas de los planes de empleo

Malika lleva diez años esperando a que la vuelvan a llamar de los planes de empleo, en 2009 fue seleccionada y nunca más han vuelto a salir en el listado. Fatima tiene ocho años y seis meses de antigüedad y nada. “Te dicen la próxima, la próxima y luego nada”. “Yo llevo 9 años y nada, somos once en casa y llega la hora de votar, yo voto y nada y hay que pagar la luz, el agua”, se lamenta Fatela. “Qué vas a hacer con 320 euros de ayuda”, se pregunta un hombre indignado mientras muestra la retahíla de cursos para desempleados que ha hecho en estos años. “Yo llevo siete años y no me han llamado todavía”, denuncia José Miguel, “siete años parado, la última vez que trabajé fue en 2012, esto es corrupción, son corruptos y hacen lo que les da la gana”. “Quien tiene la culpa es la señora delegada”, acusan un grupo de señoras. “La culpa es de quien selecciona”, concluyen. “Vas la obra y nada, vienes al Inem y no te llaman, no te dan una solución y que te crees que vas a hacer con la ayuda, tienes que ir a la asistenta social a llorarla”, casi grita Abdeselam, ocho años en el paro.

Son solo algunas de las voces de la veintena de desempleados, en su mayoría mujeres, todos mayores de 45 años, que se han concentrado este lunes ante las oficinas del SEPE para protestar por la “injusticia” del listado de los planes de empleo y denunciar que, mientras ellos llevan años inscritos sin que les hayan seleccionado, hay otros que repiten año tras año, aseguran.

Han llegado aquí convocados de manera espontánea en redes sociales, su intención es seguir la protesta ante Delegación de Gobierno y esta tarde ante la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. A la plaza de los Reyes solo han acudido tímidamente una docena de mujeres, temerosas de ser sancionadas con una multa al no haber convocado la protesta formalmente. Allí, sin llamar mucho la atención se cuentan unas a otras sus angustias y van contando casos de gente que conocen que repite todos los años en los planes de empleo, consciente de la escasez de puestos peón en esta convocatoria ha dejado fuera de los listados a muchos desempleados sin cualificación.

Aseguran que la protesta no se quedará aquí, que seguirán movilizándose. “El día 5”, asegura una mujer. Mientras, se confabulan para esta tarde acudir frente a la sede de la FPAV para protestar y reclamar un trabajo.