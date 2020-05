“Los sindicatos están invitados, la razón por la que no están hay que preguntársela a ellos”

Carlos Rontomé, consejero de Educación y coordinador del grupo de trabajo que estudia medidas para la reconstrucción de Ceuta tras las crisis provocada por el coronavirus y con la crisis preexistente causada por el bloque de la frontera por parte de Marruecos, ha salido al paso de los desencuentros con Delegación de Gobierno por la ausencia de los sindicatos mayoritarios en esos grupos de trabajo. Rontomé ha insistido en que los agentes sociales, tanto UGT, como CCO como CSIF, están invitados a participar en los trabajos, como lo están los empresarios, la Administración General del Estado o los partidos de la posición. “La razón por la que no están los sindicatos hay que preguntársela ellos”, zanjaba el portavoz del Gobierno.

Rontomé ha querido dejar claro que no hay un rechazo explícito por parte del Gobierno d ella Ciudad a la presencia de los sindicatos en el grupo de trabajo. “Desde el primer momento no acuden los sindicatos, aducen que no les guste el sistema, que no creen que sea el interlocutor válido”, explica el consejero y coordinador del citado grupo de trabajo. “Hay una reunión posterior este lunes, en la que vuelve a invitarse a los sindicatos, para sacar adelante esas medidas porque creemos que es necesario sacar adelante este plan, o por lo menos unos cambios fundamentales para este paradigma nuevo de ciudad” argumenta.

Una segunda reunión en la que Delegación de Gobierno propuso postergar los trabajos ala espera de que se incorporaran los sindicatos. “Es una situación extraña porque los sindicatos estaban invitados desde el primer momento”, aprecia Rontomé, que apunta que la documentación aportada por UGT y CCOO al plan de 140 medidas de Vivas está incorporada al grupo de trabajo y el plan es abierto y el objetivo es el consenso, ha subrayado.

Rontomé no ha querido entrar en reproches a Delegación pero sí ha considerado “chocante” que la institución de la plaza de los Reyes convoque una mesa de diálogo social y no invite a la Ciudad, cuando ya hay un grupo de trabajo funcionando desde febrero. “Es un poco chocante que cuando se constituye este grupo de trabajo, de repente aparezcan esas reuniones con los sindicatos No quiero criticar a la Delegación, solo que los ciudadanos valoren la actuación de cada institución”.