RUGE dice que "el Gobierno ceutí sigue pasivo e indiferente ante la destrucción de empleo juvenil"

RUGE (Juventud UGT) de Ceuta ha "rechazado" este martes "la pasividad y la indiferencia adoptada por el Gobierno de la Ciudad de Ceuta ante la destrucción masiva de empleo" y ha recordado que la cifra de paro juvenil en nuestra ciudad "es del 54,3%".

En un comunicado ha lamentado que "el Gobierno de la Ciudad no toma conciencia de la gravedad de nuestra situación, dejando entrever la falta de compromiso y garantía de nuestro futuro laboral" y ha censurado que "para más inri, el cierre de varios comercios y franquicias en la ciudad debido a la situación de la frontera y a la crisis sanitaria acaecida por el COVID-19 han puesto de manifiesto la debilidad del mercado laboral que acechaba desde hace tiempo".

"Las políticas de empleo adoptadas por el Ejecutivo local resultan insuficientes para paliar dicha situación, por lo que exigimos respuestas favorables y soluciones efectivas ante una realidad compleja que sin duda se está ensañando con la juventud de Ceuta", ha reclamado.

Desde el punto de vista de RUGE "debemos reinventar el mercado laboral, ofreciendo recursos accesibles para todos/as y fortaleciendo las medidas de protección de todos los trabajadores" y para ello propone "la puesta en marcha de iniciativas y programas dirigidos a garantizar la formación y empleabilidad de la juventud a fin de atenuar la inestabilidad y precariedad a la que nos vemos sometidos".

También ha pedido a la Ciudad que entable "negociaciones con los comerciantes y empresarios ofreciéndoles incentivos fiscales con tal fin de no echar el cierre del negocio". A la delegada del Gobierno le ha instado a "ampliar los ERTES en todos los sectores hasta el 31 de diciembre con la finalidad de proteger los empleos que más han sufrido en nuestra ciudad para que coger las maletas y resignarnos a no trabajar y vivir en la ciudad donde hemos nacido no sea el único camino".