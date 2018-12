El SEPE pide a los desempleados de Ceuta que hagan un esfuerzo mayor para formarse

economia

El Comité de Empresa de TRACE, a través de su habitual portavoz, Juan Gutiérrez, amenaza una vez más con una huelga de limpieza si la compañía no abona la paga extra que les adeuda. Un pago que, explica TRACE, no pueden realizar si la Ciudad no abona su certificación mensual a la empresa de limpieza viaria, algo que aún no ha hecho.