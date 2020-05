Los sindicatos reclaman diálogo social, unidad y compromiso individual para darle "futuro" a Ceuta

Los sindicatos de clase, CCOO y UGT, han planteado este viernes un Primero de Mayo "menos festivo" por la coyuntura que impone el Estado de Alarma, pero "igual de reivindicativo". Sus secretarios generales en Ceuta, Juan Luis Aróstegui y Juan Carlos Pérez, han aprovechado el Día de los Trabajadores para darle un tirón de orejas al Gobierno de Vivas y a la Delegación, pero también a todos los caballas que sienten que la crisis no va con ellos.

A los responsables de ambas instituciones les han reprochado sus "discursos cínicos" que dicen "que se llevan bien y trabajan coodo a codo cuando todos sabemos que es mentira" y les han pedido que aparque sus diferencias y den ejemplo para avanzar hacia un "clima social de unidad" del que opinan que la ciudad carece actualmente, sobre todo por el "empoderamiento de la extrema derecha, que está quebrando una ciudad donde el racismo no puede encontrar ningún espacio para desarrollarse con impunidad".

CCOO y UGT entienden que "todos los cambios de las estructuras administrativas, políticas y legales de esta ciudad que hacen falta para tener futuro no los puede acometer nadie en solitario"

"La crisis institucional entre la Ciudad y la Delegación mientras 18.000 ceutíes están en el paro, en un ERTE o han cesado su actividad empresarial no puede durar ni un minuto más, pero también apelamos a todos los ciudadanos para que asuman personalmente un compromiso con la unidad: muchos perciben que esto no van con ellos, ya sea porque sus sueldos están blindados o porque se ven de otra pasta, pero las personas con las que compartimos un partido de fútbol, una asociación o el colegio de los niños también somos nosotros y", ha razonado el líder de Comisiones, "si no asuminos que somos una piña, nadie nos va a escuchar".

Tanto CCOO como UGT llevan "más de dos años" defendiendo que "Ceuta necesita un plan de futuro", según ha recalcado también Pérez, y este Primero de Mayo han hecho hincapié en que "todos los cambios de las estructuras administrativas, políticas y legales de esta ciudad no los puede acometer nadie en solitario". Lo primero que echan en falta es "diálogo social".

"Desconocemos las razones psicológicas por las que el presidente de la Ciudad ha decidido convertir a Ceuta en la única región de Europa sin diálogo social, si nos tiene manía o le caemos mal, pero la única participación que nos da es dejarnos leer la prensa y proponernos entrar en un 'Comité de Expertos", han criticado los sindicatos de clase, que desde la "responsabilidad" han vuelto a tender la mano a la Administración no sin dejar de lamentar que Vivas limitase su discurso de este jueves en el Senado "a los 7,2 millones que reclama al Gobierno central y a la expulsión de los MENA".

El "atroz" discurso de Vivas

"Así contenta a sus aliados de Vox, pero es atroz que los 18.000 parados, en expedientes de regulación temporal de empleo o en cese de actividad no sean para su presidente una prioridad", ha criticado Aróstegui, que también ha afeado a las Administraciones Públicas que no se involucrasen más para que la banca, "que no entiende de sentimientos ni de personas y nunca está a la altura", adelantase "sin riesgo alguno" una parte de las prestaciones a los ceutíes que se han quedado sin trabajo por la crisis.

En el lado positivo de la balanza los líderes de CCOO y UGT han reconocido y elogiado el papel social de los movimientos feminista y ecologista y han alabado el "encomiable trabajo a contrarreloj" desarrollado en el Área de Trabajo de la Delegación y en el SEPE para tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo, así como la labor de los empleados de servicios públicos esenciales que han "mantenido el país y la ciudad" desde la declaración del Estado de Alarma.

Mirando al futuro, Aróstegui y Pérez han destacado que la pandemia obliga a buscar "un pacto para mirar el horizonte de una forma diferente, para tapar los boquetes que ha dejado el neoliberalismo y fortalecer los servicios públicos, la reindustrialización, el empleo de calidad y una Europa social y política, no de los mercaderes".