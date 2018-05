La subrogación sin recortes de los 37 empleados, "única salida" pacífica posible al conflicto de DIA

La plantilla de DIA en Ceuta sigue descontando jornadas con la vista puesta en este viernes, 11 de mayo, cuando el grupo dará por terminado su contrato con la que hasta ahora ha sido su franquiciada en exclusiva en la ciudad, 'Navariba'. Pese a que la semana pasada algunos dieron por resuelto el caso con un supuesto compromiso de la cadena de supermercados con UGT en Madrid para quedarse con los 37 trabajadores afectados, nada se ha visto al respecto negro sobre blanco a este lado del Estrecho.

La delegación de DIA que vio a Ceuta la semana pasada solamente prometió quedarse con los trabajadores de 'El Coso' y llamar, en función de necesidades, a todo o parte del resto cuando pueda, si puede algún día, abrir en la nave de 'Molina Genco'. Divide y vencerás.

El propietario de 'Navariba', Emilio Sújar, ha dejado claro este lunes en declaraciones a Ceutaldia.com que "la única salida pactada posible pasa por la subrogación sin recortes, aplicando el Convenio del Comercio de Ceuta, de los 37 trabajadores". Un 82% de ellos son fijos, en algunos casos con antigüedad desde 2004, y aunque los despidos fuesen por causas objetivas si DIA no subroga sería malo, mucho, para las otras dos partes: para los trabajadores porque se quedarían sin empleo y con indemnizaciones bajas; para la franquicia porque debería hacer frente a una cantidad elevada.

"DIA va diciendo que 'Navariba' no quiere sentarse a negociar y eso es falso y tenemos documentos para demostrarlo", ha remarcado Sújar, que asegura no haber encontrado más que "la callada por respuesta" desde que rechazó el requerimiento notarial en el que el grupo le comunicaba "unilateralmente" en enero que en mayo quedaría disuelta su relación (la franquicia entiende que no vence hasta 2024) porque el subarrendamiento no era viable con la nave de 'Molina Genco' en la que pretende instalarse.

Según Sújar, DIA ha presentado al Puerto un plan en el que prevé mantener abierto el establecimiento actual del final de la avenida Cañonero Dato para dedicarlo al mayoreo de porteadores y crear doce puestos de trabajo nuevos con su nueva tienda frente a la Estación Marítima, que todavía no tiene las bendiciones que precisa de la Administración, trámites que nadie parece dispuesto a favorecer si se destruyen puestos de trabajo, el primero el sindicato CCOO.

'Navariba' agotará hasta el viernes las posibilidades de pacto y si no irá al Juzgado. Hasta a no dar las llaves del local de 'El Coso', alquilado a nombre de DIA, dice estar dispuesta la empresa, que advierte que su plantilla "rotaba" por sus distintos establecimientos. "No sabemos si DIA pretende subrogar a los últimos destinados en Hadu pero eso no es así: o todos o ninguno", exige Sújar, que solo contempla seguir como franquiciado "como última opción".