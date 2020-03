El taxi pide ayuda al Gobierno tras perder "casi el 90%" de su recaudación con el Estado de Alarma

Los taxistas de Ceuta, ciudad que cuenta con 121 licencias y unas 230 familias dependientes del sector, han perdido "casi el 90%" de su facturación tras la implantación del Estado de Alarma para contener al coronavirus y este lunes han avisado de que "no vamos a poder aguantar otra semana más, ya que nos estamos quedando sin dinero y no tendremos ni para echar combustible". Las restricciones de la movilidad impuestas les obligan, además, a no poder transportar a más que un pasajero, siempre en el asiento trasero y en la parte opuesta al piloto.

Según el presidente de la Asociación Profesional de Auto-Taxis Ceuta, Julio Pérez, "estamos pasando por una situación crítica y ni alternando la mitad de la flota día si y día no, en estos momentos estamos sin saber qué hacer cuando lleguen los pagos del mes en la próxima semana".

Pérez ha censurado el "silencio" del Gobierno de la Ciudad, al que ha reclamado "alguna medida antes de que sea demasiado tarde". "El sector del taxi es un servicio indispensable para la mayoría de la población ceutí, pero para quienes gobiernan parece que somos un lastre que solo vale para pagar y llenar las arcas municipales", ha criticado en un comunicado.

De acuerdo con su retrato del sector, la mayoría son "autónomos con un asalariado o dos que cotizan por módulos, es decir, que pagan lo mismo trabajen o no en la calle, averiados, encerrados en un garaje o en Estado de Alarma".

"Solicitamos al consejero que se haga cargo de sus taxistas y no nos deje tirados en la cuneta, ya que salimos a la calle porque estamos obligados a cumplir la Ordenanza y el Decreto del Gobierno, pero en estos momentos barajamos echar el cierre, aunque conlleve sanción, ya que nuestra salud y la de nuestros familiares es más importante", ha añadido.

Por otra parte, ha anunciado que los taxistas han acordado por unanimidad "que si Sanidad nos solicita y requiere de nuestros servicios, estamos dispuestos a realizar servicios gratuitamente para llevar y traer al personal sanitario velando por el bienestar de toda la ciudadanía de Ceuta".