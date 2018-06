Los trabajadores de TRACE denuncian el peligro de unas instalaciones temporales en las que llevan cinco años

Desde el Comite de Empresa denuncian el estado que se encuentra las instalaciones de la empresa en Ceuta, "que supuestamente eran para tres meses y en las que llevamos 5 años, unas instalaciones que no reunen las condiciones de salubridad y seguridad", especialmente por la cercanía de una cantera.

"Estamos en la parte baja de una cantera, la cual mas de una vez se han desprendido piedras de grandes dimensiones, cayendo en el interior del taller de mecanica, estamos dia tras dias inhalando polvo, dias tras dias los vehículos sufren daños, en invierno tenemos unas condiciones meteorológicas terriblemente malas, a todo esto hay que sumarle la ubicación y en la lejania que nos encontramos", desgranan pidiendo al Gobierno que medie en su situación. "Desde la parte sindical exigimos a la Administración y Patronal, se pongan mano a la obra y nos den una solución, se han barajado varias, en muchas reuniones en el despacho del presidente", explican.

Hacha de guerra

Desde el comité de emlresa de TRACE no dudan en amenazar con desenterrrar el "hacha de guerra" si no se toma una decisión, "se nos ha prometido muchas cosas que no se cumplen, estamos a la espera, esperamos y deseamos no tener que sacar el hacha de guerra y las cosas se hagan por sus cause, el siguiente paso será una denuncia a la inspección de trabajo".