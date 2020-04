UGT y CCOO exigen a Vivas que vincule las ayudas a empresas con el mantenimiento del empleo

Los sindicatos UGT y CCOO lamentan que el Gobierno de la Ciudad haya hecho pública una propuesta de “Medidas para paliar los efectos económicos y sociales de la crisis del Covid-19” para la que no ha contado con los sindicatos, que solo hace unos días reclamaban al Ejecutivo de Vivas no olvidara el necesario y urgente diálogo social. Ambas centrales, en un duro comunicado conjunto, exigen al Gobierno de la Ciudad que previamente a que se lleven a pleno estas medidas, se consulte también de manera urgente con UGT y CC.OO. como representantes de los trabajadores, “para que se aprueben las mismas con el máximo consenso social y no sólo con el visto bueno de la parte empresarial”.

“Lamentamos que el Gobierno de la Ciudad haya prescindido absolutamente de la opinión de representantes de los trabajadores para la elaboración de esta propuesta” —protestan UGT y CCOO en un comunicado conjunto— “No ha sido así en el caso de los empresarios con los que se ha reunido expresamente, les ha consultado, y ha terminado por plasmar en su propuesta todas y cada una de sus reivindicaciones por inoportunas que fueran. Este hecho, en sí mismo, explica el orden de prioridades de este Gobierno ante la crisis. Primero, ellos mismos, en su gigantesca y permanente campaña de propaganda. En segundo lugar, quienes ellos consideran sus aliados naturales. Por último, visiblemente repudiados, la mayoría social”.

UGT y CCOO consideran que las ayudas previstas en el Fondo para PYMES y Autónomos, deben estar condicionadas al mantenimiento, la creación de empleo neto o complementos salariales para los trabajadores sujetos a ERTE. “Es preciso recordar que (ya) se han tramitado (774) ERTES de ellos 644 por causa de “fuerza mayor””, apuntan, “en estos casos, las empresas están exentas tanto del pago de salarios como de las cuotas a la seguridad social. Las empresas que no han presentado ERTES están funcionando con normalidad. Los autónomos que han cerrado se acogen al cese de actividad y pueden devolver la cuota del mes de marzo. ¿A qué van a destinar esas ayudas? ¿Se van a repartir a modo de “bufanda” para tener contentos a los empresarios? ¿O es sólo una campaña de propaganda (“El Gobierno con las empresas ceutíes”) que quedará en nada cuando a la hora de la verdad no se gaste el dinero previsto?”.

Objeción que señalan también ena la medida prevista para fomentar la actividad de las empresas locales de construcción (15 millones). “Ni se vinculan las adjudicaciones a las contrataciones laborales, ni se controlan las subcontratas. Por otro lado, y con esta misma finalidad, la propuesta debería incluir mecanismos de control (tanto en los contratos como en las encomiendas de gestión a Tragsa) de la subcontratación para exigir que se formalizarán con empresas locales que, a su vez, contratarán a mano de obra inscrita en el SEPE de Ceuta, atendiendo a criterios de emergencia social”.

Ambos sindicatos creen además que la dotación del llamado Fondo Social (6,3 millones) “resulta claramente insuficiente para atender la profunda depresión en que se han visto sumidas miles de familias ceutíes, máxime si tenemos en cuenta que las partidas destinadas a protección social estaban ya de por sí recortadas al máximo en el Presupuesto aprobado hace apenas dos meses”.Los sindicatos creen además que es preciso instituir un fondo específico de “ayudas al pago de alquileres y moratoria de amortización de préstamos”. “Es preciso recordar que los (hasta ahora) 2.500 trabajadores sujetos a ERTE han visto reducidas sus rentas en un 30% (ningún empresario ha complementado estos ingresos), lo que implica una muy considerable pérdida de poder adquisitivo que dificulta en exceso, en muchos casos, el pago de los alquileres o las cuotas de amortización de los préstamos”.

Y ante el impacto que va atener esta crisis abismal en el paro de Ceuta, los sindicatos proponen “articular un Plan de Empleo de Emergencia que permita inyectar rentas en familias sin recursos y ampliar los servicios relacionados con las medidas de prevención contra el Covid-19”.

Además, observan, no se incluye en el documento ninguna medida de control de precios. “El Gobierno, competente en materia de consumo, debería incluir en su propuesta mecanismos de control de los precios de los alimentos. El evidente y abusivo incremento de precios supone una “vuelta de tuerca” más en la pérdida de poder adquisitivo”.

Rebaja del IPSI a costa del Estado

UGT y CCOO creen también que la propuesta de reducir el IPSI de importación al 0,5% para todos los productos una auténtica provocación es “una exhibición de insolidaridad difícil de digerir en estos momentos”. “El Gobierno sabe perfectamente que, en caso de materializarse, sería el Gobierno de la Nación quien vía compensación tendría que asumir esta merma de ingresos. ¿De verdad piensa el Gobierno que este es un momento adecuado para pedir estos sacrificios a las arcas del Estado? ¿No es consciente el egoísta Gobierno del señor Vivas de la situación por la que atraviesa el país? ¿No son conscientes del coste que va a soportar el Estado para superar la crisis?”

Medidas insultantes

Para UGT y CCOO resulta “hasta insultante "que se incluya como una medida para paliar los efectos del Covid-19 “pagar las facturas pendientes”. “Pagar las facturas (estas o cualesquiera otras) es una obligación propia de personas (o instituciones) decentes. Lo que resulta inconcebible es que no se estuvieran pagando, porque evidentemente este hecho no guarda relación alguna con el Covid-19.”

Y por último, los sindicatos consideran que la reducción del 20% de la tasa de agua y basura para las “actividades económicas” y “profesionales” no establece distinción alguna. "¿Debe la Ciudad recortar aún más sus ingresos para beneficio de empresas que no sólo no están perdiendo sino, en algunos casos, aumentando sus ingresos? Consideramos que es preciso circunscribir esta medida exclusivamente a las empresas que hayan cesado efectivamente su actividad”.