UGT y CCOO reclaman a Vivas que acepte la cooperación de los sindicatos y recupere el diálogo social

Las centrales sindicales UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto ante la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que se está llevando a cabo en nuestra Ciudad, reclamando por un lado al Gobierno de Vivas que “abandone su actitud irresponsablemente beligerante contra el Gobierno de la Nación” y, por otro lado, debe “promover con sinceridad y voluntad de unidad los espacios de cooperación necesarios entre el conjunto de las instituciones y entidades ciudadanas, y entre ellos, restablecer el diálogo social en beneficio de todos los y las ceutíes”.

La prioridad única y absoluta en estos momentos es la salud de todos y de cada uno de los ciudadanos., por ello UGT y CCOO creen que “sería de gran importancia e interés que existiera un contacto permanente y fluido con el Gobierno de la Ciudad para detectar problemas, aportar ideas y, sobre todo, poner en marcha las medidas y soluciones más adecuadas. Nada de esto está sucediendo”.

LOs sindicatos recuerdan el impacto de esta crisis sobre la economía, el empleo y la renta de las familias que “está siendo y va a ser tremendo”. “Es necesario abordar este escenario desde la máxima unidad, consenso y colaboración posible. En este sentido, el Diálogo Social es la mejor herramienta”, abogan, “pero sin embargo, en nuestra Ciudad, a diferencia del resto de Comunidades Autónomas, no existe. No podemos comprender la actitud del Gobierno de la Ciudad de rechazar la voluntad de cooperación de las centrales sindicales reiteradamente demostrada. Consideramos que este distanciamiento, tan inexplicable como intencionado, no contribuye a la causa común de luchar todos juntos contra el Coronavirus”.