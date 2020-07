UGT diferencia y atribuye la parálisis de la nota conjunta con CCOO sólo a la Administración Local

Cierto lío en el tejido económico y social. Este miércoles Comisiones Obreras ha remitido un comunicado de prensa que atribuye su pronunciamiento a una declaración conjunta de los dos sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y a los dos agentes económicos principales, Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios . Dicho comunicado alerta de “un coma irreversible” si las Administraciones (en plural) no toman cartas en el asunto y censura la actuación de las administraciones ante la crisis. UGT ya ha salido al paso para matizarlo. No están en desacuerdo con el fondo, pero sí considera necesario diferenciar una administración, la del Gobierno Central y Delegación, de la otra, la Ciudad y el Gobierno de Juan Vivas:

“No queremos que parezca que los agentes sociales estamos peleados, pero sí queremos distinguir entre una administración y otra. Delegación creo la Mesa de Diálogo Social y se sacaron documentos importantes de ahí que se han culminado con hechos en sectores de la construcción y turismo. Turismo, ayer tuvimos la videoconferencia en la que se aportaron documentos con soluciones concretas y se ha comprometido el Gobierno Central a dar respuesta en 15 días y a crear una Comisión Interministerial para sacarlas adelante. La Administración Local no ha hecho nada. La Ciudad se ha enganchado a última hora al diálogo social y parecen más preocupados por otras historias que por el futuro de Ceuta”, ha explicado el secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez.

“Hay dos actuaciones diametralmente distintas. No estamos en desacuerdo con el fondo del comunicado que ha remitido Comisiones Obreras, pero queremos diferenciar entre una administración y otra. Y no es porque esté Ory en Delegación y sea socialista, si hubiera alguien de otro color nos daría igual. Los hechos son que el Gobierno Central ha mostrado una sensibilidad que no ha mostrado la otra administración, la Ciudad. Por eso no nos parece correcto hablar de administraciones en general, hay que diferenciar. Ayer mismo, ya te digo que todos los agentes económicos y sociales salimos satisfechos de la reunión con Turismo. Hay una administración que sí trabaja y otra que todavía estamos esperando”, ha manifestado Juan Carlos Pérez.