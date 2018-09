UGT recoge firmas contra la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial

Si no se deroga el artículo 84 de la reforma laboral vigente, el que fija la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, no habrá subida salarial y el consumo seguirá a la baja y no habrá una verdadera salida de la crisis. Así lo cree la Federación de Industria, Construcción y Agricultura (FICA) de UGT, que comenzará una recogida de firmas para su derogación completa o, al menos, la derogación de este artículo que deja en manos de las empresas las subidas salariales, aplicando convenios propios e ignorando los pactados por sectores.

El Gobierno está predispuesto a ello y en noviembre está previsto que se presenten las firmas como aval de una derogación urgente, reclama el secretario de política sindical federal de FICA-UGT, Jesús Ordóñez Gámez, quien estará acompañado por el responsable en Ceuta, Liasin Ahmed Zaglul.

El objetivo de FICA es conseguir al menos, que ningún convenio esté por debajo de los 14.000 euros al año, lo que supone alrededor de mil euros mensuales, “que no es ni siquiera suficiente”, admiten. “Si no suben los salarios”, avisa, “no habrá consumo y nos quedamos sin pensiones”.