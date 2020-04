UGT recuerda a CSIF que la partida para sindicatos que pide anular nunca se ha aplicado

La Unión General de Trabajadores de Ceuta ante la nota del CSIF reclamando que se elimine la subvención a los sindicatos por parte del Gobierno de la Ciudad —subvención en la que no se incluye a CSIF— recuerda que el Fomento de la Participación Institucional de los Agentes Sociales es una partida que existe en todas las Comunidades Autónomas que se destina a los Agentes Sociales más representativos es decir Confederación de Empresarios, UGT y CC.OO. “Lamentablemente para ellos, el CSIF no ha conseguido pasar de sindicato sectorial de funcionarios. La representatividad hay que ganarla en las urnas. Por tanto el CSIF no puede estar en contra de recibir algo que no les corresponde”, ironizan.

Pero, añaden, pese a que dicha partida apareció por primera vez en los Presupuesto de la Ciudad de 2018, volvió a aparecer en los Presupuestos de 2019 y en los de 2020. Es decir lleva tres años apareciendo. “En esos tres años la única noticia que tiene la UGT es la de los Presupuestos. El Gobierno no nos ha dado ni un euro, ni tampoco lo esperamos. No estamos en el colectivo de sus amigos y adláteres. Suponemos que CC.OO. tampoco habrá recibido nada. Respecto a la Confederación de Empresarios no lo sabemos, aunque Vivas sí suele ser muy rumboso con la CECE”. UGT insta a CSIF a que “antes de pedir nada, se informe del destino de esos 600.000 euros, a ver si Vivas les puede dar una explicación”. “Por lo que respecta a la parte que nos correspondería de estos tres años, si no la ha malgastado en cualquier cuestión de su megaloestructura (sic), desde ya, le exigimos que ese dinero lo destinen de forma urgente a la supervivencia de los miles de ceutíes más necesitados (por ejemplo al banco de alimentos) y animamos al CSIF a que se una a nuestra petición y que no se priorice a los empresarios”.