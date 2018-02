Varga: “Necesitamos que alguien diga con claridad qué ganamos y qué perdemos con la Unión Aduanera”

Ciudadanos está “expectante” ante el debate sobre la posibilidad de entrar en la Unión Aduanera. Un debate en el que “necesitamos que alguien diga con claridad qué ganan y qué pierden los ceutíes con la Unión Aduanera”. Para ello, adelanta su diputado Javier Varga, Cs Ceuta creará un grupo de trabajo para analizar la situación y trasladarán también la cuestión a la dirección nacional de Ciudadanos.

De momento Ciudadanos Ceuta no dice ni que sí ni que no y prefiere esperar a resolver los dilemas alrededor de esa posible entrada en la Unión Aduanera aunque, lamentan, de momento la Ciudad solo debate si encargar un informe sobre la cuestión, no de entrar o no en la Unión Aduanera.