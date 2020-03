Vivas: “Estamos dispuestos dar la vuelta a los presupuestos como a un calcetín”

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que ha comparecido tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se ha comprometido a que “ninguna familia se quedará sin comer”. “Desgraciadamente esta situación y sus derivadas económicas van a provocar que muchas familias no tengan para lo básico, que no tengan para comer”, lamentaba el presidente anunciando que “estamos dispuestos dar la vuelta los presupuestos como a un calcetín”.

Vivas, que ha insistido en que la política económica ha de ser “de guerra” ha subrayado que la prioridad de su Gobierno va a ser lucha coronavirus, pagar nóminas y mantener empleo y garantizar comida y gastos esenciales a la ciudadanía”

El presidente ha explicado que de los 1,6 millones que recibirá Ceuta, buena parte será para la atención a inmigrantes y menores. “Habría sido una irresponsabilidad no hacerlo”, admite, apuntando que así y todo, el resto “se destinará a prestaciones básicas de carácter social”. El presidente de la Ciudad ha recordado además que buena de los 300 millones contemplados en el Real Decreto deberán destinase en Ceuta, como en Melilla, a la inmigración y lo que este a prestaciones básicas.

Vivas no olvida tampoco los 7,2 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para el hecho fronterizo y la desalinización de agua y que nunca llegaron a las arcas municipales. Un recorte presupuestario que supone que el ejercicio de 2019 no cerrará con superávit. “No sé todavía la cifra, pero desde luego no estará en superávit y mucho menos la cantidad suficiente para suplementar el gasto social relacionado con la emergencia”.

Por otro lado, Vivas ha lamentado que aún no ha logrado mantener la reunieron prevista con la Secretaria de Estado de Hacienda “y las expectativas que tengo sinceramente son ninguna porque no sé cuándo se va a celebrar”.