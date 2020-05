VOX apoya complementar las prestaciones a los afectados por un ERTE pero cree insuficientes 200 euros 

La medida, propuesta por UGT y CCOO y que el Gobierno pretende adoptar cuando reciba parte de los 16.000 millones de euros anunciados por el Ejecutivo de la Nación para las comunidades autónomas, fue propuesta por UGT y CCOO y se ajusta a la décima propuesta del Programa ‘Protejamos España’ que VOX presentó al inicio del Estado de Alarma.

La formación ultraderechista entiende que esta medida presentada por los sindicatos y apoyada por el Gobierno es “menos ambiciosa” porque sólo recoge a los trabajadores por cuenta ajena y no asume el importe total de los ingresos como propone VOX. No obstante, el partido cree que la iniciativa “recoge parcialmente el espíritu” de su programa y por eso no se opondrá a ella.

Eso sí, el partido insiste en que considera “insuficiente” esta medida, que se aplicaría a partir del tercer mes, y que alcanzará a unos 3.000 trabajadores. Por ello, VOX Ceuta asegura que seguirá reivindicando “que sean protegidos todos los trabajadores sin distinción, tanto los trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena, como establece nuestro programa Protejamos España”.