Alumnado del IES Almina, de ruta por Madrid y La Mancha gracias a un proyecto sobre el patrimonio ceutí

El alumnado de 3º de Secundaria del IES Almina ha emprendido "con gran entusiasmo" un fascinante viaje por Madrid y Castilla-La Mancha tras ser seleccionado en la convocatoria nacional del Programa “Rutas Científicas, Artísticas, y Literarias” gracias a la presentación de un proyecto denominado 'De Ceuta a Europa a través del Patrimonio Cultural'.

El objetivo de su participación en el Programa del Ministerio de Educación es "dar continuidad a los conocimientos promovidos en el aula, mejorar y presentar de forma más atractiva la formación recibida en el centro, a través de entornos más experimentales y visuales".

Esto favorecerá no sólo a su preparación, sino a su desarrollo integral. "Formar parte de esta experiencia permite al alumnado aumentar su autoestima como estudiante, ya que comprueba que todas las actividades, tareas y proyectos realizados durante el curso alcanzan una recompensa en forma de ruta, cuya experiencia no podría ser vivida si no fuera por la participación en el Programa", han destacado desde el IES.

El instituto aprovechará esta actividad para dar a conocer la ciudad de Ceuta a los alumnos y profesores de otros centros. Para ello, además de una presentación que incluirá vídeos sobre la localidad, se obsequiará a los estudiantes de los institutos peninsulares con productos ceutíes, como los cedidos por la fábrica Borrás, que servirán de base para que los alumnos y alumnas ofrezcan una charla sobre el Patrimonio Cultural de Ceuta, atendiendo a las manifestaciones materiales (edificios, monumentos, objetos, ropajes…), inmateriales (tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales…), natural (paisaje, flora y fauna…), y los recursos creados en formato digital (textos, vídeos, discos, imágenes…). Además, se procederá a relacionar con otros bienes europeos de interés.

"Paliar" el aislamiento cultural

La fundamentación cultural de cualquier proyecto en el que participa el centro es "seña de identidad" del IES Almina, que cree que "el aislamiento cultural de Ceuta se puede paliar en cierta forma apostando por generar ambientes que propicien la afición lectora, musical y artística". Otro de los fundamentos metodológicos del centro educativo de Villajovita es "la repercusión real de los proyectos llevados a cabo, es decir, que sea de utilidad para la comunidad".

De hecho, en este proyecto "se ha programado una ruta real y digital para revitalizar el patrimonio cultural ceutí, además de reivindicar su divulgación a través de marchas urbanas que contemplen la visita de las edificaciones, monumentos y paisajes más célebres de la ciudad autónoma, sin olvidar el patrimonio inmaterial con el que los estudiantes han disfrutado muchísimo; bienes como la historia y elaboración del “Mero al Rigamontti”, los sonetos más arraigados a la ciudad del afamado López Anglada, o la composición de la rumba carnavalera de Valeriano Hoyos y Francisco José Sánchez".

La finalidad del Programa “Rutas Científicas, Artísticas y Literarias” es complementar los conocimientos adquiridos en el aula con el descubrimiento de su aplicación y utilidad en la vida diaria. Se trata de que el alumnado compruebe in situ la utilidad de los conocimientos de ciencias, artes y humanidades que ofrece el territorio nacional. De hecho, los becados visitarán laboratorios, empresas, centros de investigación, parques, museos, teatros, emplazamientos históricos, conjuntos arquitectónicos, etc. programados en la ruta, donde se investigan, desarrollan y aplican estos conocimientos.

Las visitas recibidas durante el recorrido y el encuentro con los profesionales y técnicos que desarrollan sus tareas en estos campos, brindarán a los alumnos y alumnas la oportunidad de conocer sobre el terreno la importancia del patrimonio científico, artístico y literario que forman parte del desarrollo de la sociedad española, conociendo las riquezas naturales, económicas y sociales de las comunidades visitadas.