Las AMPA de seis colegios se suman a la movilización de los trabajadores discontinuos

Las ampas de los centros educativos afectados por los despidos del personal fijo-discontinuo, concretamente de conserjes de los colegios, quieren manifestar su apoyo a todo el colectivo afectado. Las ampas de los centros educativos: Ceip. José Ortega y Gasset,Santa Amelia, Juan Carlos I, Andres Majon, Juan Morejon y Jose Acosta se solidarizan con sus reivindicaciones y dicen no entender cómo el personal de limpieza continua en los centros educativos en el periodo vacacioneal y ellos no.

"Al no haber alumnos en las aulas es el mejor momento para realizar las tareas de limpieza general en todos los centros de la ciudad, y si no están los conserjes para abrir los centros hay muchos de ellos que permanecen cerrado por carecer de personal fijo del ayuntamiento", razonan, recordando que los conserjes son los encargados de abrir y cerrar los centros educativos, teniendo acceso a todas las llaves del centro, códigos de seguridad de los mismos, claves de alarma etc, y que hay directores y directoras que se niegan a proporcionárselos a otras personas que no sean las que están todo el año con ellos, ya que hay mucha documentación confidencial, material informático de alto valor…, ocasionando así que el centro educativo este cerrado el tiempo que no están estos trabajadores fijos-discontinuos.

"No es coherente que el ayuntamiento tenga que contratar, o desplazar a personal para los 20 días de navidad y los 15 días de semana santa, teniendo personal que esta para estas tareas todo el curso escolar , que son de total confianza, y se puede demostrar con los informes que ya han dado los equipos directivos de ellos y su trabajo", argumentan anunciand que se sumarán a sus reivindicaciones, y futuras concentraciones si las hubiera para que sean contratados el 1 de septiembre y despedidos el 30 de junio, como los que forman parte del convenio de limpieza.