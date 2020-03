La Asociación Andaluza de Filosofía dará cabida a Ceuta y Melilla para impulsar distintos proyectos

Centenares de pensadores se han dado cita en el III Festival de Filosofía de Málaga que, bajo el título 'Democracia y supervivencia', se ha celebrado este fin de semana. El número de asistentes fue tal que hubo que habilitar una sala adicional para transmitir las ponencias en directo.

Entre los ponentes, el sábado intervino José Antonio Marina, quien, con "la genial moderación de Amelia Valcárcel", filósofa, consejera de Estado, profesora de la UNED y coordinadora del festival, hizo la pregunta ¿cómo comprender lo que está pasando en una época en la que la ingeniería genética, la nanotecnología, la inteligencia artificial… nos aproximan a la posibilidad de decir adiós a la humanidad?".

Según ha explicado el presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi), Rafael Guardiola, el filósofo, "con su actitud de inteligencia ejecutiva, evocó a la compasión como rasgo de humanidad que no hemos de abandonar y a la necesidad de una justificación intelectual potente que se valga de la experiencia moral de la humanidad más que de una fundamentación racional a secas".

Tras la clausura del Festival, la profesora del IES Siete Colinas Remedios Guerrero, autora del libro de relatos 'Ubitopía', entregó un ejemplar a Marina y al decirle que acudía al evento desde Ceuta, donde él inauguró el curso escolar pasado, el filósofo dijo literalmente: “Ceuta es una ciudad que no conocía cuando me invitaron pero de la que me traje un magnífico recuerdo; me encantó”.

Marina se interesó por el libro de la profesora de la ciudad autónoma y mostró con sus gestos y sus palabras "un tono muy afectivo al rememorar su estancia en la ciudad". En otro orden de cosas, el encuentro sirvió para "un fructífero cambio de impresiones" entre los filósofos de Ceuta y los que integran la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Filosofía para crear en esta última próximamente una vocalía de las Ciudades Autónomas españolas "que pueda recoger sus inquietudes y propuestas e impulsar en ellas proyectos tan ilusionantes como la Olimpiada Filosófica en el marco de las actividades de la Red Española de Filosofía".